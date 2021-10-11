Осуществлял спам-атаки и взламывал сайты: СБУ разоблачила хакера, создавшего "армию ботов" на более чем 100 тыс. учетных записей
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила хакера, создавшего "армию ботов" более чем на 100 тыс. учетных записей для взлома сайтов
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ разоблачила хакера, который создал и администрировал мощную автоматизированную сеть ботов на более чем 100 тыс. фейковых аккаунтов. Через нее он совершал DDoS- и спам-атаки, выявлял уязвимости веб-сайтов и взламывал их.
Киберспецы СБУ установили, что злоумышленником был житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератам и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах.
Отмечается, что злоумышленник находил заказчиков на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с ними осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
В пресс-службе заметили, что мужчина является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяются санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, используемые для проведения транзакций.
В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование с доказательствами преступлений. Сейчас организатору сети ботов готовится подозрение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.28Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное