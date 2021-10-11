Осуществлял спам-атаки и взламывал сайты: СБУ разоблачила хакера, создавшего "армию ботов" на более чем 100 тыс. учетных записей

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ разоблачила хакера, который создал и администрировал мощную автоматизированную сеть ботов на более чем 100 тыс. фейковых аккаунтов. Через нее он совершал DDoS- и спам-атаки, выявлял уязвимости веб-сайтов и взламывал их.



Киберспецы СБУ установили, что злоумышленником был житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератам и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах.



Отмечается, что злоумышленник находил заказчиков на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с ними осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.



В пресс-службе заметили, что мужчина является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяются санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).



Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, используемые для проведения транзакций.



В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование с доказательствами преступлений. Сейчас организатору сети ботов готовится подозрение.