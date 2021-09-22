Осуществлена попытка ликвидации одного из трех самых влиятельных людей в государстве - Бутусов о покушении на Шефира
Первый помощник Зеленского Сергей Шефир ведет все финансовые дела структур "95 квартала" и выполняет личные поручения президента, считает Бутусов
Об этом журналист Юрий Бутусов написал в Facebook.
"Шефир - доверенное лицо президента Зеленского. Именно он ведет все личные финансовые дела структур "95 квартала" и выполняет личные поручения президента. Его фактический уровень влияния, так же как и влияние Ермака, гораздо выше, чем статус. Именно Шефир лично контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять свои кадры на много постов, например, в энергетике, государственной фискальной службе. Он лично гарант выполнения многих тайных соглашений и между офисом президента и различными финансово-политическими группами ", - пишет Бутусов.
По его данным, Шефир единственный кроме Ермака, кто имеет неограниченный доступ к президенту и может доносить ему любую информацию.
"Все важные политические, кадровые решения и голосования решаются тройкой - Зеленский, Ермак, Шефир, и влияние Шефира в этом триумвирате на сотни процессов в государстве очень большое. Без преувеличения, осуществлена попытка ликвидации одного из трех самых влиятельных людей в государстве. И это настоящий вызов Зеленскому и всем силовым структурам ", - добавил журналист.
По мнению Бутусова, основными версиями покушения будут отношения Шефира с олигархами и корпоративные конфликты, в которых он участвует.
"Впрочем, исключить российский след нельзя, российская агентура в офисе президента имеет сильные позиции, и конфликтов в офисе президента происходит немало, Шефир там также многим мешает. Ручное управление и монополизация власти в Украине делает возможной самые разные версии и расписания ", - написал Бутусов.
- 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
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