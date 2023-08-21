Острожская академия оцифрует более 100 художественных экспонатов

Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики.

"Проект предусматривает три виртуальных коллекции путем цифровизации 108 экспонатов из трех художественных собраний Музея истории НаУОА, которые будут каталогизированы и размещены в формате онлайн галереи на сайте музея и будут сопровождаться научным описанием", - говорится в заявлении МКИП.

Оцифруют произведения известных украинских художников из Украины и диаспоры, которые являются неотъемлемой частью украинского культурного наследия XX ст.

Целью проекта является применение современных технологий для сохранения музейных объектов в условиях военного положения, а также актуализация и популяризация украинского искусства среди широкой аудитории.