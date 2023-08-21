Острожская академия оцифрует более 100 художественных экспонатов
Музей истории Национального университета "Острожская академия" начал проект по цифровизации своих художественных собраний
Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики.
"Проект предусматривает три виртуальных коллекции путем цифровизации 108 экспонатов из трех художественных собраний Музея истории НаУОА, которые будут каталогизированы и размещены в формате онлайн галереи на сайте музея и будут сопровождаться научным описанием", - говорится в заявлении МКИП.
Оцифруют произведения известных украинских художников из Украины и диаспоры, которые являются неотъемлемой частью украинского культурного наследия XX ст.
Целью проекта является применение современных технологий для сохранения музейных объектов в условиях военного положения, а также актуализация и популяризация украинского искусства среди широкой аудитории.
- В Государственной библиотеке Берлина открылась выставка Sensitive Content, содержащая мебель из разрушенных библиотек Украины. Она призвана привлечь внимание мира к разрушению украинских библиотек, которое произошло в результате полномасштабной войны России.
- Также Музей книги и книгопечатания Украины в рамках реализации проекта по созданию собственного виртуального портала оцифрует часть коллекции старопечатных изданий.
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