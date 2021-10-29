Островная страна Тонга заявила о первом случае коронавируса
Премьер-министр Тонга Погива Туионетоа в пятницу, 29 октября, сообщил о первом случае COVID-19 на территории островного государства
Об этом передает AP .
Коронавирус подтвердили у пассажира самолета из Новой Зеландии, что и стало первым случаем COVID-19 в истории островного государства.
Он был вакцинирован препаратом Pfizer.
Все работники международного аэропорта Фуаамота, медперсонал, полицейские, дежурившие в момент прибытия самолета, отправлены на самоизоляцию. Также были изолированы пассажиры самолета, в том числе сезонные рабочие и члены олимпийской сборной Тонги.
Тонга была одной из немногих стран мира, избежавших вспышки вируса.
Справка: Тонга – островное государство. Она расположена северо-восточнее Новой Зеландии. На нем проживает около 106 тыс. жителей. Около 31% жителей королевства были полностью вакцинированы, а 48% получили одну дозу.
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