Островная страна Тонга заявила о первом случае коронавируса

Об этом передает AP .

Коронавирус подтвердили у пассажира самолета из Новой Зеландии, что и стало первым случаем COVID-19 в истории островного государства.

Он был вакцинирован препаратом Pfizer.

Все работники международного аэропорта Фуаамота, медперсонал, полицейские, дежурившие в момент прибытия самолета, отправлены на самоизоляцию. Также были изолированы пассажиры самолета, в том числе сезонные рабочие и члены олимпийской сборной Тонги.

Тонга была одной из немногих стран мира, избежавших вспышки вируса.

Справка: Тонга – островное государство. Она расположена северо-восточнее Новой Зеландии. На нем проживает около 106 тыс. жителей. Около 31% жителей королевства были полностью вакцинированы, а 48% получили одну дозу.

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