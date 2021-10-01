Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Островная страна Барбадос объявила о выходе из-под власти королевы Великобритании

Островная страна Барбадос объявила о выходе из-под власти королевы Великобритании

1 октября, 2021 пятница
14:54

Островное государство Барбадос в Карибском бассейне объявило о выходе из-под власти британской короны

Об этом сообщает CNW, передает Укринформ.

Парламент Барбадоса проголосовал за поправку к конституции, чтобы страна стала республикой.

Премьер-министр Миа Моттли заявила, что поправка отменяет Барбадосский указ.

Барбадос сейчас независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Политическая система - республика. Елизаваета II перестанет быть королевой Барбадоса.

Глава правительства подчеркнула, что новый закон возлагает край Барбадоса как британской колонии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
"голосування" жителів ОРДЛО
29 сентября, 2021 среда
СБУ заявила о перехвате телефонных разговоров относительно фальсификаций на выборах в Госдуму РФ в ОРДЛО
Наталка Діденко
30 сентября, 2021 четверг
В Украину идут штормовой ветер, заморозки и утренние туманы, - синоптик Наталья Диденко
30 сентября, 2021 четверг
Сборы "слуг" в Трускавце: журналистка заявила, что начальник поезда пересадил ее из вагона с нардепами
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.49
    Покупка 26.49
    Продажа 26.71
  • EUR
    Покупка 30.6
    Продажа 31.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
1 октября
15:16
Ляшко назвал случаи, в которых могут выдавать бумажные больничные
15:08
PR
Natali Bolgar – украинский бренд женской одежды выпустил новую осеннюю коллекцию Office 2021
14:57
Виктор Циганков
Милевский назвал самого перспективного футболиста Украины
14:55
В сентябре оккупанты завезли в ОРДЛО более 5 тыс. тонн горючего и новые партии вооружения и боеприпасов, - разведка
14:34
Экс-чиновника администрации президента СБУ обвинила в госизмене
14:19
В Киеве стреляли в авто главы Госархивной службы
14:01
дия
В Минцифры анонсировали новые сервисы в "Дии"
13:48
коронавирус
Черновицкая область имеет показатели "оранжевой" зоны карантина, - МЗ
13:45
Мелинда Симмонс
"С ужасом узнала о количестве гражданских жертв": посол Великобритании призвала РФ вывести войска из Украины и допустить наблюдателей
13:33
метро
3 октября в Киеве могут ограничить работу метро
13:07
НБУ запускает в обращение памятную монету в честь непобедимого украинского борца Ивана Поддубного
13:04
Горсовет Владимир-Волынского поддержал возвращение исторического названия города
12:43
права
Украина и ОАЭ начали взаимно признавать водительские права
12:30
В Киеве четвероклассник принес неизвестную смесь в гимназию, детям стало плохо
12:15
Алексей Резников
Правительство начало работу над законопроектом об амнистии в ОРДЛО, - Резников
11:49
Газпром
Виталий Портников: "Газпром" дестабилизирует Украину
11:47
Михаил Саакашвили
Возвращение Саакашвили в Грузию: пресс-секретарь экс-президента заявила, что он в Батуми, МВД отрицает пересечение границы
11:33
В Киеве произошел пожар в гимназии эвакуированы 1500 детей
11:10
Netflix
Netflix запустил украинскую версию
10:44
Эфиопия высылает дипломатов ООН после заявлений об "искусственном голоде", США отреагировали
10:30
пенсия
Пенсионеры старше 75 лет с октября получат 400 грн доплаты к пенсиям
10:26
Cargo Dragon
Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Маска успешно сел на воду возле Флориды
10:21
газ
Новый рекорд: цена газа в Европе достигла почти $ 1200/тыс. куб.м
10:03
"Слуги" прибыли в Трускавец на "заседание монобольшинства с приглашенными коллегами"
10:00
Юрий Витренко
Кабмин разрешил Витренко решать кадровые вопросы Нафтогаза без согласования с наблюдательным советом
09:55
лекарства
Пациенты с октября могут получить инсулин по программе "Доступные лекарства"
09:38
Газпром прекратил транзит газа в Венгрию через территорию Украины
09:35
Михаил Саакашвили
Под угрозой заключения: Саакашвили заявил о возвращении в Грузию, его политсила и полиция об этом не знают
09:22
Бил и душил, требуя признания: подполковнику полиции в Харьковской области сообщили о подозрении в истязании
09:21
Эксклюзив
Бураковский Игорь
Игорь Бураковский: Теневой фонд зарплаты составляет 500 млрд грн
09:04
Является ли новый Мемориал Холокоста в Украине также инструментом кремлевской пропаганды?
08:57
В Киеве сгорел жилой дом, погиб мужчина
08:54
Более 12 тыс. заражений коронавирусом зафиксировано в Украине в течение суток, 172 пациента умерли
08:51
НБУ
НБУ ужесточил требования к банкам, которые сохраняют наличные регулятора
08:44
Миссия ОБСЕ фиксирует новейшее российское вооружение в ОРДЛО, - МИД Украины
08:43
Водители с сегодняшнего дня должны ездить с включенными фарами днем на загородных дорогах, - полиция
08:30
Судебная реформа: глава ССУ заявил, что орган будет выполнять закон о Высшем совете правосудия, посол Великобритании выступила за ускорение изменений, - ОПУ
08:28
Для части населения с 1 октября снижен тариф на электроэнергию: сколько заплатим
08:21
курс доллара
Курс валют: доллар подорожал к концу недели
08:02
В Киеве на Троещине легковушка вылетела в кювет и перевернулась несколько раз, водитель погиб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV