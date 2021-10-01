Островная страна Барбадос объявила о выходе из-под власти королевы Великобритании

Об этом сообщает CNW, передает Укринформ.

Парламент Барбадоса проголосовал за поправку к конституции, чтобы страна стала республикой.

Премьер-министр Миа Моттли заявила, что поправка отменяет Барбадосский указ.



Барбадос сейчас независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Политическая система - республика. Елизаваета II перестанет быть королевой Барбадоса.

Глава правительства подчеркнула, что новый закон возлагает край Барбадоса как британской колонии.