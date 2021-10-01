Островная страна Барбадос объявила о выходе из-под власти королевы Великобритании
Островное государство Барбадос в Карибском бассейне объявило о выходе из-под власти британской короны
Об этом сообщает CNW, передает Укринформ.
Парламент Барбадоса проголосовал за поправку к конституции, чтобы страна стала республикой.
Премьер-министр Миа Моттли заявила, что поправка отменяет Барбадосский указ.
Барбадос сейчас независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Политическая система - республика. Елизаваета II перестанет быть королевой Барбадоса.
Глава правительства подчеркнула, что новый закон возлагает край Барбадоса как британской колонии.
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