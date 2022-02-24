Остров Змеиный захватили, погибли 13 пограничников
Связь с находившимися на остове пограничниками была потеряна
Остров Змеиный в Одесской области захватили русские военные. Об этом сообщили в Государственной службе Украины.
"Связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, потеряна. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве добавили, что на острове разрушена вся инфраструктура.
Впоследствии советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем телеграмм-канале написал о подробностях захвата Змеиного.
"Российский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан на х"й.!
Пусть это услышит Путин и весь мир!
Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли.
Возможно, погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника на х*й, как посылали Запорожские казаки врагов Украины».
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