Остров Змеиный захватили, погибли 13 пограничников

Остров Змеиный в Одесской области захватили русские военные. Об этом сообщили в Государственной службе Украины.

"Связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, потеряна. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что на острове разрушена вся инфраструктура.



Впоследствии советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем телеграмм-канале написал о подробностях захвата Змеиного.



"Российский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан на х"й.!



Пусть это услышит Путин и весь мир!



Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли.



Возможно, погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника на х*й, как посылали Запорожские казаки врагов Украины».