Остров Змеиный важен для РФ, ведь он может высадить из него десант на непризнанное Приднестровье. Украина будет бороться за него, сколько нужно, - Буданов
Змеиный важный России для высадки десанта на Приднестровье и контроля положения на юге Украины, однако ВСУ будут бороться за остров
Об этом заявил начальник разведки Кирилл Буданов, передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Он отметил, что Змеиный – единственный регион, через который россияне могут взорвать десант на непризнанное Приднестровье. Также он позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины.
"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный - это территория Украины, и мы ее будем деокуповывать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка , чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", - подчеркнул Кирилл Буданов.
- 8 мая ВСУ обнародовали видео уничтожения российского вертолета на острове Змеиный.
- 11 мая Украина поразила вражеские средства ПВО и корабли, однако РФ продолжила попытки укрепить свои позиции.
- Россияне наращивают военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать украинские морские коммуникации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное