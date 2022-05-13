Об этом заявил начальник разведки Кирилл Буданов, передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Он отметил, что Змеиный – единственный регион, через который россияне могут взорвать десант на непризнанное Приднестровье. Также он позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный - это территория Украины, и мы ее будем деокуповывать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка , чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", - подчеркнул Кирилл Буданов.

8 мая ВСУ обнародовали видео уничтожения российского вертолета на острове Змеиный.

11 мая Украина поразила вражеские средства ПВО и корабли, однако РФ продолжила попытки укрепить свои позиции.

Россияне наращивают военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать украинские морские коммуникации.

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