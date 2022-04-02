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Остров Джерси приютил 14 украинских беженцев

2 апреля, 2022 суббота
16:37
беженцы из Украины

Правительство острова Джерси дало разрешение на пребывание 14 украинцев. Было подано 28 визовых заявлений

Об этом пишет BBC.

Разрешение на иммиграцию будет действовать три года. Также обеспечивается социальное страхование и зарегистрированный статус.

"Мы получили визы от 28 украинцев, желающих приехать на Джерси, на сегодняшний день 14 украинцев прибыли и находятся у своих родственников на острове. Еще 50 человек обратились к своим родственникам с Джерси, чтобы они выполнили визовые требования", - сообщают в правительстве.

На острове не принимают украинских беженцев по британской программе "Homes for Ukraine". Правительство ввело "Ukraine Family Scheme". Эта программа позволяет подавать заявки на получение визы членам семей граждан Украины, проживающих на острове.

Также украинским беженцам предоставляют:

  • бесплатный доступ к больничным услугам;
  • 500 фунтов стерлингов наличными на человека для покупки самых необходимых вещей;
  • сим-карты с кредитом 100 фунтов стерлингов
Центр детей и семей помогает найти для детей-беженцев места в школах и предоставляет общую поддержку и консультации по необходимости.
  • Напомним, Европейская комиссия утвердила предложение о конвертации банкнот гривни в валюту принимающих государств ЕС беженцам из Украины.

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