Украинская Формула мира: встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

"А главное – проводим такую встречу на Ближнем Востоке, которая полностью разрушает нарратив России о поддержке Украины исключительно странами Коллективного Запада. Важно, что это не просто консультации, а четкое продвижение на пути к поставленной цели: имплементации украинской Формулы мира и ее ключевых задач" , – написал на днях Жовква.

Почему именно Саудовская Аравия?

"Саудовская Аравия уже лидер в регионе, она уже лидирует в арабском мире, а также и в мусульманском мире, но Саудовская Аравия должна амбиции быть не только региональным, но и мировым игроком. Такие же амбиции имеет и Турция", - говорил в интерв. Радио Свобода главный редактор вебресурса "Украина по-арабски" Мохаммад Фраджаллах.

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Встреча важна тем, что участвуют Индонезия, тоже претендующая на лидерство в регионах, Египет – тоже один из претендентов, ведущая страна арабского мира. Кроме того, представители Мексики, Бразилии, Чили, Индии, Замбии. Присутствовали Великобритания, Южная Африка, Польша, ЕС, даже Китай, участие которого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал исторической победой.

"Это историческая победа. Революции не будет по содержанию (китайский представитель выскажет свою позицию). Но в России из-за самого факта присутствия представителя Китая на форуме просто сорвет "крышу", – сказал Кулеба в комментарии LB.UA .

Кстати, 19 мая в Саудовской Аравии в той же Джидде проходил саммит Лиги арабских государств. Тогда саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман пригласил президента Зеленского, представившего украинскую Формулу мира. Напомним, что она была впервые представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года и состоит из 10 пунктов, которые, среди прочего, предусматривают полный вывод российских войск со всех оккупированных территорий Украины, включая Крым, возвращение всех украинцев, плененных РФ, выплату репараций Россией за нанесенное разрушение, а также послевоенное восстановление Украины.

"Страна, на платформе которой будет подписан мир между Россией и Украиной, – эта страна получит колоссальный политический вес. И если мир будет там подписан, Саудовская Аравия получит колоссальный вес, который со временем сможет конвертировать в другие дивиденды – политические и экономические ", – отметил Радио Свобода Мохаммад Фраджаллах.

Почему Россию выбросили из-за стола переговоров?

Россию не пригласили на встречу в Саудовской Аравии. В преддверии переговоров в Джидде это трактовали как попытку склонить влиятельных мировых игроков именно к украинским принципам завершения войны, в частности, Китай и Индию, сообщало Радио Свобода.

Отношения Саудовской Аравии и России сложны и достаточно неоднозначны, ведь обе страны одновременно партнеры и противники. Саудовская Аравия сейчас покупает много российской нефти по более дешевой цене, потому что ей это выгодно, хотя часто они конкурируют и даже враждуют, говорят эксперты.

Интересно, что в последние годы существования СССР Саудовская Аравия резко увеличила добычу нефти и завалила мировые рынки своим сырьем. Советский Союз уже не мог зарабатывать достаточное количество нефтедолларов, что стало одной из главных причин его упадка. Собственно, тогда арабы смогли искалечить советскую экономику, и это помогло победить в Холодной войне.

Такой сценарий может повториться и сейчас: вероятно Саудовская Аравия решила перед тем, как пойти на это, последний раз дать шанс дипломатии, чтобы Россия приняла мир, ведь она всегда говорит, что хочет этого. Королевский дом хочет убедиться в распространяющемся нарративе, действительно ли Путин хочет мира или продолжать уничтожать Украину как государство.

Кстати, ранее США заявляли, что Россия не будет участвовать в Джидде, поскольку не готова к настоящей дипломатии.

Какие страны обсуждали Формулу мира Зеленского в Джидде

В саммите по обсуждению Формулы мира в Джидде, Саудовская Аравия, приняли участие более 40 стран. Как сообщили в Офисе президента Украины, участниками стали:

Страны Европы – ЕС как союз, а также отдельно были представлены Болгария, Британия, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция;

Страны из Южной Америки – Аргентина, Бразилия, Чили;

Страны из Северной Америки – Канада, США;

Страны Ближнего Востока и Азии – Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Кувейт, Союз Коморских Островов, Китай, Южная Корея, Турция, Япония;

Страны Африки – Египет, Южноафриканская республика.

Ожидание Киева от встречи в Джидде и результаты переговоров

Накануне встреча в Саудовской Аравии заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква отметил , что по результатам консультаций планируется по меньшей мере: "согласовать философию 10 пунктов украинской Формулы мира (большинство государств уже выразили свою положительную оценку и внесли отдельные конструктивные предложения, которые будут способствовать выработке единого подхода"). Модальности проведения предстоящего Саммита Формулы мира на уровне лидеров, в частности, время, место и повестка дня".

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Кроме того, говорилось, что украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком сможет провести многосторонние и двусторонние переговоры с более чем 30 делегациями ведущих стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Детальнее о результатах переговоров рассказал Андрей Ермак в своем Telegram .

Как информировали в СМИ, ожидалось, что по итогам встречи будет подписан документ с общими принципами развязывания войны в Украине, которые затем дадут старт мирным переговорам. Но сейчас такого документа нет.

Издание The New York Times писало, что Украина на встрече в Саудовской Аравии сделает новый дипломатический толчок, чтобы заручиться поддержкой десятков стран, которые оставались в стороне от войны. Встреча в Джидде станет началом более широкой кампании в ближайшие месяцы по наращиванию дипломатической силы и удвоению международных усилий по изоляции и ослаблению России, отмечали авторы статьи.

Украинские и западные официальные лица пытались уменьшить ожидания переговоров 5-6 августа, подчеркивая, что они вряд ли приблизят войну к концу, и что многие из приглашенных стран вряд ли изменят свою позицию. Соединенные Штаты, тоже принявшие участие, поощряются тем, что в Джидде ожидается присутствие таких нейтральных стран, как Индонезия, Индия, Мексика, Чили и Южная Африка. Все хотят, чтобы война закончилась, учитывая экономические трудности, которые она привела, но этого может быть недостаточно, чтобы заставить их вернуться против Москвы. А для Украины это собрание проходит в решающий момент.

Кроме того, в статье отмечается, что хотя Россия и Саудовская Аравия уже давно действуют согласованно по ключевым вопросам, связанным с нефтью, взаимовыгодным образом, есть признаки того, что их давние отношения могут находиться под напряжением, поскольку Россия, кажется, недавно накачала больше нефти, чем обещала. Именно такие трещины – экономические, культурные или политические – украинские и западные официальные лица надеются использовать в свою пользу.

"У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир. У нас был чрезвычайно честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение", – отметил по итогам встречи глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, на саммите были высказаны разные взгляды, однако все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и незыблемости территориальной целостности государств. Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. И большинство стран-участниц уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы. Стороны согласились продолжить работу на разных представительских уровнях по установлению справедливого и всеобъемлющего мира.

Предположительно, встречи в Дании и Саудовской Аравии станут подготовительными треками для большого мирного саммита. Такая встреча глав государств может пройти на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается 5 сентября или во время саммита G20 в Индии, который запланирован на 9-10 сентября.

Реакции стран-участниц саммита в Саудовской Аравии

Как пишет The Wall Street Journal, страны, участвовавшие в переговорах по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии, достигли согласия по справедливым условиям для прекращения войны России против Украины. После завершения саммита в Джидде дипломаты заявили, что центральные принципы международного права, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, должны быть главными в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией.

Встреча в Джидде стала следующим шагом после саммита политических советников в Копенгагене в июне этого года. Самое существенное отличие заключалось в количестве участников, прибывших на саммит. Вместе с тем важным стало участие Китая. По мнению западных дипломатов, Пекин сыграл конструктивную роль в переговорах.

Китай поддерживает проведение третьего раунда мирных переговоров по поиску условий для мира в Украине, пишет The Guardians . "У нас много разногласий, и мы услышали разные позиции, но важно, чтобы наши принципы поделились", – заявил перед встречей специальный представитель США, Индии, ЕС и Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй.

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Кроме того, в Джидде уменьшились разногласия, возникшие в ходе обсуждений в Копенгагене. Тогда Украина стояла на том, чтобы мировые лидеры приняли украинскую Формулу мира. В то же время в Саудовской Аравии Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него. Также не было дискуссий по требованию Украины полностью вывести российские войска со своей территории.

Дата следующей, третьей встречи пока не определена, но есть достигнутое согласие по двустороннему процессу продвижения мирных переговоров. В дальнейшем Киев продолжит обсуждать условия мира иностранными послами. При этом Саудовская Аравия хочет предложить набор рабочих групп по конкретным вопросам в украинской Формуле мира, часть из которых касаются глобального влияния войны.

Вместе с тем, как пишет Голос Америки, переговоры по Украине в Джидде указывают на рост международного влияния богатой нефтью Саудовской Аравии. Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии считают эти переговоры результатом успеха страны в принятии политики крепких связей с Украиной, Китаем и Россией.

В общем, саммит в Джидде завершился без итоговой декларации, но с осторожными положительными сигналами и активным участием со стороны Китая, отмечает Spiegel . Так, дипломаты заявили о достижениях в обсуждении ключевых пунктов украинской Формулы мира как территориальная целостность и суверенитет.

Хотя глава бразильской делегации Селсо Аморим призвал к настоящим переговорам с привлечением всех сторон, включая Россию. "Даже если Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны каким-то образом привлечь Москву к этому процессу", – заявил представитель Бразилии.

А глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в комментарии изданию Bild заявила, что каждый миллиметр прогресса в справедливый и честный мир приносит кусочек надежды для народа Украины. Она призвала страны мира приложить все возможные усилия для того, чтобы предотвратить возвращение захватнических войн в XXI в.

Политолог Олег Саакян сказал в эфире телеканала "Эспрессо" , что саммит для обсуждения украинской Формулы мира в Саудовской Аравии никак не может предусматривать переговоры с Россией, действительно идет разговор о всеобщей мировой безопасности. Ведь если взять первые три пункта из 10-ти в Формуле мира, то они не решаются в рамках российско-украинского диалога, говорит эксперт.

"Украинская Формула мира о том, какие есть слабости в мировой системе безопасности и в мировом конгломерате права. Этими слабостями воспользовалась Россия и мир не смог этого остановить. Почему мир не смог даже адекватно отреагировать? Это вопросы, которые ставит Украина и сплачивает вокруг этого все эти страны.Поэтому там России не может быть и разговаривать с ней никто не будет. Фактически в Саудовской Аравии идет разговор о мире, в котором РФ вынуждена будет приняты все эти правила. И то, что договорились о территориальной целостности Украины и уставе ООН уже есть прорывной историей", – объяснил политолог.