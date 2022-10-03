Осторожность НАТО аргументируется повышенным уровнем ядерной угрозы, - эксперт-международник Ференс
Эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс отметил, что заявка Украины на вступление в НАТО – это реакция на агрессивные действия Кремля
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Осторожность НАТО и Столтенберга аргументируется повышенным уровнем угрозы в контексте ядерной войны. Кризис, который сейчас происходит, сравнивают с кризисом времен Холодной войны, ситуация уже была на грани противостояния двух полюсов. Не видно, когда война может завершиться и кто может остановить зло из Кремля, которое хочет продвигаться дальше", – подчеркнул Ференс.
По его словам, мировые политические элиты готовят своих избирателей, что война затягивается и украинцы защищают не только себя, но и ценности и свободу.
"Нам следует стремиться к параллельным процессам в контексте гарантирования поставок оружия, финансовой поддержки, создания совместных предприятий военно-промышленного комплекса. Таким образом мы сможем более постоянно защищать себя от российской агрессии, пока мы не являемся частью НАТО", - добавил Ференс.
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