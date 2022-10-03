Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Осторожность НАТО и Столтенберга аргументируется повышенным уровнем угрозы в контексте ядерной войны. Кризис, который сейчас происходит, сравнивают с кризисом времен Холодной войны, ситуация уже была на грани противостояния двух полюсов. Не видно, когда война может завершиться и кто может остановить зло из Кремля, которое хочет продвигаться дальше", – подчеркнул Ференс.

По его словам, мировые политические элиты готовят своих избирателей, что война затягивается и украинцы защищают не только себя, но и ценности и свободу.

"Нам следует стремиться к параллельным процессам в контексте гарантирования поставок оружия, финансовой поддержки, создания совместных предприятий военно-промышленного комплекса. Таким образом мы сможем более постоянно защищать себя от российской агрессии, пока мы не являемся частью НАТО", - добавил Ференс.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей" НАТО, но решение о вступлении Украины в Альянс зависит от всех 30 его членов

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