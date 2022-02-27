Осторожно, враг собирает данные: украинцев призывают проверять петиции против РФ перед их подписанием, - Stopfake
Ресурс для разоблачения ложной информации Stopfake обнародовал перечень пунктов, по которым следует проверять петиции против Российской Федерации, распространяемые в социальных сетях
Об этом сообщает Stopfake.
"Сейчас в социальных сетях распространяют большое количество петиций против РФ, инициированных правительством, медиа, неправительственными организациями. В них вас могут попросить подписать просьбу добавить новые санкции, отправить больше помощи Украине и тому подобное и подчеркивают, что каждая подпись имеет значение", - говорится в сообщении.
В Stopfake подчеркивают, что враги могут создавать ложные страницы с петициями, очень похожие на оригинальные, и таким образом пытаться завладеть данными людей, которые их подписывают. Использовать собранную информацию могут для фишинга (выманивание у доверчивых или невнимательных пользователей персональных данных) или для отправки пропаганды.
Следовательно, каждую петицию следует проверять по следующим пунктам:
- источник: не переходите по ссылкам, размещенным на подозрительных телеграмм-каналах, которые пришли вам на почту из незнакомых емейлов или были отправлены незнакомцами в социальных сетях/месседжерах, не загружайте подозрительные файлы. Доверяйте только официальным источникам;
- ресурс: всегда обращайте внимание, на каком ресурсе размещена петиция. Не переходите по подозрительным ссылкам. Остерегайтесь сайтов из неизвестных доменов (не ЕС). Доверяйте только проверенным сайтам;
- написание: обращайте внимание также на написание адреса сайта. Враг может создать копию реального/проверенного ресурса, изменив написание названия (например, заменив всего несколько букв). При загрузке таких страниц вредоносный код может автоматически запуститься на устройстве и враг получит доступ к вашей информации на ваших устройствах;
- личные данные: не заполняйте формы/петиции/обращения, требующие ввода ваших личных данных или данных ваших родных - например, даты рождения, номера мобильного телефона или домашнего адреса. Например, в большинстве случаев может быть достаточно лишь указать страну или город, где вы проживаете;
- подозрительное содержание: анализируйте содержание петиций. С подозрением относитесь к текстам, содержащим слишком патриотические призывы или наоборот - звучат панически. Учитывайте реалистичность. Для многих петиция о закрытии неба силами НАТО может выглядеть не вполне реалистично. Такие решения, как правило, не принимаются под давлением петиций;
- дубликаты: проверяйте, не является ли петиция поддельным дубликатом настоящей. Подумайте, видели ли вы уже раньше такой же текст, поищите отрывки петиции в интернете;
- язык: обращайте внимание на язык написания петиции и грамотность текста, есть ли перевод на иностранный язык и т.д. Надежная петиция может быть переведена на несколько иностранных языков и не должна содержать ошибок, характерных для машинного перевода.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.26
Покупка 29.26Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное