Осторожно, враг собирает данные: украинцев призывают проверять петиции против РФ перед их подписанием, - Stopfake

Об этом сообщает Stopfake.



"Сейчас в социальных сетях распространяют большое количество петиций против РФ, инициированных правительством, медиа, неправительственными организациями. В них вас могут попросить подписать просьбу добавить новые санкции, отправить больше помощи Украине и тому подобное и подчеркивают, что каждая подпись имеет значение", - говорится в сообщении.



В Stopfake подчеркивают, что враги могут создавать ложные страницы с петициями, очень похожие на оригинальные, и таким образом пытаться завладеть данными людей, которые их подписывают. Использовать собранную информацию могут для фишинга (выманивание у доверчивых или невнимательных пользователей персональных данных) или для отправки пропаганды.



Следовательно, каждую петицию следует проверять по следующим пунктам:

источник: не переходите по ссылкам, размещенным на подозрительных телеграмм-каналах, которые пришли вам на почту из незнакомых емейлов или были отправлены незнакомцами в социальных сетях/месседжерах, не загружайте подозрительные файлы. Доверяйте только официальным источникам;

не переходите по ссылкам, размещенным на подозрительных телеграмм-каналах, которые пришли вам на почту из незнакомых емейлов или были отправлены незнакомцами в социальных сетях/месседжерах, не загружайте подозрительные файлы. Доверяйте только официальным источникам; ресурс: всегда обращайте внимание, на каком ресурсе размещена петиция. Не переходите по подозрительным ссылкам. Остерегайтесь сайтов из неизвестных доменов (не ЕС). Доверяйте только проверенным сайтам;

всегда обращайте внимание, на каком ресурсе размещена петиция. Не переходите по подозрительным ссылкам. Остерегайтесь сайтов из неизвестных доменов (не ЕС). Доверяйте только проверенным сайтам; написание: обращайте внимание также на написание адреса сайта. Враг может создать копию реального/проверенного ресурса, изменив написание названия (например, заменив всего несколько букв). При загрузке таких страниц вредоносный код может автоматически запуститься на устройстве и враг получит доступ к вашей информации на ваших устройствах;

обращайте внимание также на написание адреса сайта. Враг может создать копию реального/проверенного ресурса, изменив написание названия (например, заменив всего несколько букв). При загрузке таких страниц вредоносный код может автоматически запуститься на устройстве и враг получит доступ к вашей информации на ваших устройствах; личные данные: не заполняйте формы/петиции/обращения, требующие ввода ваших личных данных или данных ваших родных - например, даты рождения, номера мобильного телефона или домашнего адреса. Например, в большинстве случаев может быть достаточно лишь указать страну или город, где вы проживаете;

не заполняйте формы/петиции/обращения, требующие ввода ваших личных данных или данных ваших родных - например, даты рождения, номера мобильного телефона или домашнего адреса. Например, в большинстве случаев может быть достаточно лишь указать страну или город, где вы проживаете; подозрительное содержание: анализируйте содержание петиций. С подозрением относитесь к текстам, содержащим слишком патриотические призывы или наоборот - звучат панически. Учитывайте реалистичность. Для многих петиция о закрытии неба силами НАТО может выглядеть не вполне реалистично. Такие решения, как правило, не принимаются под давлением петиций;

анализируйте содержание петиций. С подозрением относитесь к текстам, содержащим слишком патриотические призывы или наоборот - звучат панически. Учитывайте реалистичность. Для многих петиция о закрытии неба силами НАТО может выглядеть не вполне реалистично. Такие решения, как правило, не принимаются под давлением петиций; дубликаты: проверяйте, не является ли петиция поддельным дубликатом настоящей. Подумайте, видели ли вы уже раньше такой же текст, поищите отрывки петиции в интернете;

проверяйте, не является ли петиция поддельным дубликатом настоящей. Подумайте, видели ли вы уже раньше такой же текст, поищите отрывки петиции в интернете; язык: обращайте внимание на язык написания петиции и грамотность текста, есть ли перевод на иностранный язык и т.д. Надежная петиция может быть переведена на несколько иностранных языков и не должна содержать ошибок, характерных для машинного перевода.