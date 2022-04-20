Осторожно мошенники: в ВСУ рассказали о ворах, которые наживаются на войне

Об этом сообщает Командование морской пехоты ВСУ.



"Родственникам военнослужащих, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях подчиненных Командованию МП, начали поступать подозрительные телефонные звонки и сообщения. Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких военнослужащих, злоумышленники звонят из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение. , якобы в целях уточнения, узнать личные данные украинских защитников", - говорится в сообщении.



Представители Командования МП или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства. Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств из членов семей и близких не происходит.





15 апреля на Волыни разоблачили мошенников , подрабатывавших документы для выезда за границу.

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