Осторожно: мины! В ГСЧС рассказали о наиболее распространенных взрывоопасных предметах. Фото
Спасатели Украины начали информировать население о наиболее распространенных взрывоопасных предметах, а также характеристиках их угроз
Об этом сообщает ГСЧС.
"В очередной раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателях или полиции! Расскажите об этом детям!", - пишут спасатели.
- Добавим, что на территории Киева были найдены и изъяты несколько сотен неразорванных снарядов и мин. Генеральный штаб ВСУ сообщил , чтобы разминировать всю Украину от российских мин, нужно $250 млрд. Также агрессор придумал новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов
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