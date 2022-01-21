"Осторожнее со словами. Это не сериал и не спектакль": Аваков отреагировал на заявление Зеленского об угрозе оккупации Харькова и призвал его говорить "не о шашлыках"
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков призвал президента Украины Владимира Зеленского говорить о реальных угрозах со стороны РФ и о том, что Украина делает, чтобы не допустить нового вторжения
Об этом он написал в Facebook.
"Харьков! Отстояли в 2014. Если придется – отстоим и сейчас! Осторожнее со словами, господин президент. Это не сериал и не спектакль. Не надо бросаться словами. Говорите честно с людьми – не о шашлыках – а по взрослому – что есть, какие угрозы и что мы делаем", – пишет Аваков.
Он назвал реальным риски вторжения РФ, однако считает, что "сила нашего сдерживания намного выше, чем в 2014 году".
"Без бросания из крайности в крайность, без слез и истерик – будем готовы себя защитить. Когда говорю будем – имею в виду всю великую Украину! И если я, как харьковчанин, пишу этот текст на слобожанском, со свободной русской орфографией – это не означает, что я, как и многие харьковчане приму русский мир. Не получится. Земля будет гореть под ногами у тех, кто только попробует", - написал эксминистр.
По его словам, Харьков – город спокойного созидания, и "не будет участвовать депрессивным городом бандитской власти".
"Негодяи российского мира превратили красавчик Донецк в такой город... Слепых нет - сейчас мы гораздо сильнее и опытнее - не позволим! И власть, и оппозиция станут бок о бок и защитят и Харьков и страну! В этом вопросе нет и не может быть оппозиции. Харьков был и будет украинским городом", - добавил он.
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