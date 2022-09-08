Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи на авиабазе Рамштайн.

"Помощь Украине будет только продолжаться, в частности речь идет о более $600 млн. дополнительной помощи. Администрация президента США активно работает с октября прошлого года, чтобы помочь Украине укрепляться. Мы говорим о помощи, которая укладывается в ракетных конвоях, артиллерийских установках, противотанковых системах, автоматах и т.д." ", – сказал Остин.

Также министр обороны США подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки собираются организовать свою оборонную основу, чтобы она отвечала потребностям Украины, ведь все необходимое оружие должно поставляться в срок.

"Мы решительно настроены, чтобы Украина получала оружие бесперебойно, чтобы находить новые подходы к укреплению поддержки. А также предоставлять Украине все вооружение, которое ей только потребуется в дальнейшем… Мы хотим подогнать нашу оборонную основу, чтобы отвечать украинским потребностям. Это касается выработки оружия, а также ее осовременивание. Также мы видим успех наших усилий, запечатленный на поле боя", - отметил он.

Также Остин напомнил, что после Рамштайн-4 в июле Украина получила новые поставки реактивных систем залпового огня, установок HIMARS и помощь на £2,5 млрд.

"Дополнительные пакеты помощи уже разрабатывается и отдельной благодарностью минобороны Германии за поддержку и укрепление оборонной мощи Украины", - сказал Остин.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграмме отметил, что США выделят Украине новый пакет "военной помощи" на $675 млн.

В конце августа стала известна дата "Рамштайна-5": конференция запланирована на 8 сентября.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявит о новом пакете помощи Украине на пятой встрече на немецкой авиабазе Рамштайн.

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