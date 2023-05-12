Остин: Украина получит танки Abrams в начале осени
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams в начале осени 2023 года
Об этом информирует Голос Америки .
"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставки этих танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени", – отметил Остин.
Он добавил, что несколько танков Abrams переместили на тренировочный полигон, где учатся украинские военные. По его словам, когда обучение завершатся, танки будут доступны для использования.
В то же время, отвечая на вопрос о том, возможно ли ускорить поставки 31-го такого Abrams в Украину, Остин отметил, что сроки поставки объясняются не только тем, что американские военные отправляют эти танки в Украину и готовят украинских военных для работы на них. Эти термины объясняются и тем, что американские военные также создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу Abrams, которая является новой для украинцев техникой.
"Как вам известно, эта техника существенно отличается, в частности, за счет турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. Они точно будут иметь все в наличии к началу осени", - подчеркнул глава Пентагона.
- 25 апреля стало известно, что танки М1 Abrams, которые в течение следующих нескольких недель прибудут из США в Германию для обучения украинских военнослужащих, не будут затем отправлены в Украину для участия в боевых действиях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное