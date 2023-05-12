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Остин: Украина получит танки Abrams в начале осени

12 мая, 2023 пятница
07:15
Мир танк Аbrams M1

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams в начале осени 2023 года

Об этом информирует Голос Америки .

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставки этих танков. По нашим прогнозам, это произойдет в начале осени", – отметил Остин.

Он добавил, что несколько танков Abrams переместили на тренировочный полигон, где учатся украинские военные. По его словам, когда обучение завершатся, танки будут доступны для использования.

В то же время, отвечая на вопрос о том, возможно ли ускорить поставки 31-го такого Abrams в Украину, Остин отметил, что сроки поставки объясняются не только тем, что американские военные отправляют эти танки в Украину и готовят украинских военных для работы на них. Эти термины объясняются и тем, что американские военные также создают инфраструктуру, которая будет поддерживать работу Abrams, которая является новой для украинцев техникой.

"Как вам известно, эта техника существенно отличается, в частности, за счет турбинного двигателя и других достаточно сложных систем. Но мы стараемся как можно быстрее передать эту технику украинцам. Они точно будут иметь все в наличии к началу осени", - подчеркнул глава Пентагона.

  • 25 апреля стало известно, что танки М1 Abrams, которые в течение следующих нескольких недель прибудут из США в Германию для обучения украинских военнослужащих, не будут затем отправлены в Украину для участия в боевых действиях.
Украина
США
помощь Украине
оружие для Украины
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