Остин: США смогут поддерживать оружием одновременно Украину и Израиль

Об этом Остин заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает пресс-служба Пентагона.

"Наша поддержка Израиля непоколебима. Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы это сделаем, даже если мы продолжаем поддерживать народ Украины во время его борьбы" против российской агрессии. Мы можем и будем поддерживать Израиль, так же как мы поддерживаем Украину. США могут ходить и жевать жвачку одновременно", - сказал Остин.

Министры обороны НАТО обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а глава Пентагона подчеркнул, что "ни одна страна не будет жить с массовыми убийствами и похищением невинных людей, в том числе очень старых и очень молодых".

Это была первая встреча министров обороны после саммита НАТО в Вильнюсе летом. Они приветствовали Финляндию как члена Североатлантического союза, а также призвали к немедленному присоединению Швеции к НАТО.

Министры обороны обсудили новые региональные оборонные планы НАТО и создание новых многонациональных сил реагирования, которые предоставят больше вариантов реагирования на угрозы и кризисы во всех областях. Министры рассмотрели пути укрепления оборонно-промышленных баз в разных странах с учетом улучшения оперативной совместимости.

Остин отметил, что украинские силы продолжают добиваться стабильного прогресса против оккупировавших часть Украины россиян, а страны НАТО сыграли решающую роль, помогая продолжать борьбу.

"Позвольте мне быть ясным, НАТО — это оборонный Альянс. Мы не будем вовлечены в незаконную войну по выбору президента России Владимира Путина, но мы будем отстаивать право Украины на защиту. И мы будем продолжать укреплять этот Альянс для будущих вызовов. И мы будем защищать суверенитет" и территорию каждого союзника НАТО", - сказал Остин.