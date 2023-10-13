Остин: США смогут поддерживать оружием одновременно Украину и Израиль
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США предоставят Израилю оружие, необходимое для борьбы с террористами ХАМАСа, продолжая поставку Украине оружия для борьбы с российской агрессией
Об этом Остин заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает пресс-служба Пентагона.
"Наша поддержка Израиля непоколебима. Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы это сделаем, даже если мы продолжаем поддерживать народ Украины во время его борьбы" против российской агрессии. Мы можем и будем поддерживать Израиль, так же как мы поддерживаем Украину. США могут ходить и жевать жвачку одновременно", - сказал Остин.
Министры обороны НАТО обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а глава Пентагона подчеркнул, что "ни одна страна не будет жить с массовыми убийствами и похищением невинных людей, в том числе очень старых и очень молодых".
Это была первая встреча министров обороны после саммита НАТО в Вильнюсе летом. Они приветствовали Финляндию как члена Североатлантического союза, а также призвали к немедленному присоединению Швеции к НАТО.
Министры обороны обсудили новые региональные оборонные планы НАТО и создание новых многонациональных сил реагирования, которые предоставят больше вариантов реагирования на угрозы и кризисы во всех областях. Министры рассмотрели пути укрепления оборонно-промышленных баз в разных странах с учетом улучшения оперативной совместимости.
Остин отметил, что украинские силы продолжают добиваться стабильного прогресса против оккупировавших часть Украины россиян, а страны НАТО сыграли решающую роль, помогая продолжать борьбу.
"Позвольте мне быть ясным, НАТО — это оборонный Альянс. Мы не будем вовлечены в незаконную войну по выбору президента России Владимира Путина, но мы будем отстаивать право Украины на защиту. И мы будем продолжать укреплять этот Альянс для будущих вызовов. И мы будем защищать суверенитет" и территорию каждого союзника НАТО", - сказал Остин.
- Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби сказал, что передача Украине ракет ATACMS не исключена , а США продолжают рассматривать дополнительные возможности, в которых нуждается Украина.
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