Об этом информирует Politico.

Министр обороны Штатов Ллойд Остин издал приказ о развертывании экспедиционного подразделения морской пехоты и десантной группы в ближневосточных водах из-за недавних попыток Ирана захватить корабли. Экспедиционное подразделение морской пехоты (MEU) обычно состоит из около 2 тысяч бойцов, перевозимых на трех десантных кораблях, способных запускать вертолеты и плавсредства.

"Центральное командование США стремится защищать свободу судоходства в нашей зоне ответственности, которая включает некоторые из важнейших водных путей в мире. Эти дополнительные силы обеспечивают уникальные возможности, которые вместе с нашими странами-партнерами в регионе дополнительно защищают свободный поток международной торговли и поддерживают основанный на правилах международный порядок, а также сдерживают", - заявил глава Центрального командования генерал Майкл "Эрик" Курилла.

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Объявление было сделано через несколько дней после развертывания Пентагоном истребителей F-35 и F-16, а также эсминца USS Thomas Hudner. Сообщается, что Иран атаковал, захватил или пытался захватить около 20 торговых судов в этом районе.

Ранее в этом месяце иранские военные пытались захватить два нефтяных танкера у Ормузского пролива, стратегического и узкого прохода, через который проходит 20% всей сырой нефти.