Остин приказал отправить силы морской пехоты и дополнительные военные корабли к водам Ближнего Востока
Соединенные Штаты Америки отправляют дополнительные силы морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток в связи с ростом напряжения с Ираном
Об этом информирует Politico.
Министр обороны Штатов Ллойд Остин издал приказ о развертывании экспедиционного подразделения морской пехоты и десантной группы в ближневосточных водах из-за недавних попыток Ирана захватить корабли. Экспедиционное подразделение морской пехоты (MEU) обычно состоит из около 2 тысяч бойцов, перевозимых на трех десантных кораблях, способных запускать вертолеты и плавсредства.
"Центральное командование США стремится защищать свободу судоходства в нашей зоне ответственности, которая включает некоторые из важнейших водных путей в мире. Эти дополнительные силы обеспечивают уникальные возможности, которые вместе с нашими странами-партнерами в регионе дополнительно защищают свободный поток международной торговли и поддерживают основанный на правилах международный порядок, а также сдерживают", - заявил глава Центрального командования генерал Майкл "Эрик" Курилла.
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Объявление было сделано через несколько дней после развертывания Пентагоном истребителей F-35 и F-16, а также эсминца USS Thomas Hudner. Сообщается, что Иран атаковал, захватил или пытался захватить около 20 торговых судов в этом районе.
Ранее в этом месяце иранские военные пытались захватить два нефтяных танкера у Ормузского пролива, стратегического и узкого прохода, через который проходит 20% всей сырой нефти.
- 25 мая Иран заявил, что успешно опробовал новую баллистическую ракету с радиусом действия 2000 км. Тегеран утверждает, что его оружие способно достичь Израиля и баз США в регионе.
- 7 июня Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против семи физических лиц и шести организаций в Иране, Китае и Гонконге, способствовавших развитию иранской программы по созданию баллистических ракет.
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