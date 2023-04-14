Остин посетит Швецию в канун 11-го "Рамштайна"

Об этом сообщили в минобороны США.

"Находясь в Швеции, министр Остин обсудит вопросы, связанные с безопасностью, представляющими взаимный интерес между нашими двумя странами, и пообщается с высокопоставленными должностными лицами обороны и правительства Швеции", - говорится в сообщении.

Из Швеции Ллойд Остин отправится в Германию, где он и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли проведут личную встречу контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн.

Это будет 11 заседание группы с момента ее создания год назад после полномасштабного вторжения России в Украину.

В Рамштайне Остин и Милли присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным из почти 50 стран со всего мира, чтобы обсудить войну в Украине и продолжить координацию обеспечения украинского народа средствами, необходимыми для защиты от агрессии России.

Согласно расписанию визита, опубликованному на сайте министерства обороны США, встреча Остина с министром обороны Швеции и пресс-конференция по ее итогам запланированы на 19 апреля.

Встреча в Рамштайне состоится 21 апреля. В 10:00 Ллойд Остин выступит со вступительным словом, а по итогам заседания, в 16:30, даст совместную пресс-конференцию с генералом Милли.