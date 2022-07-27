Остин пообещал Резникову ускорить поставки оружия в Украину
Глава Пентагона Ллойд Остин заверил министра обороны Алексея Резникова, что США постараются передавать Украине оружие как можно скорее
Об этом сообщает официальный сайт Пентагона.
В минобороны США проинформировали, что Остин обсудил с Резниковым результаты недавней встречи контактной группы по обороне Украины и текущую помощь безопасности Украины. Среди прочего они подняли тему недавнего обязательства США по дополнительным высокомобильным артиллерийским ракетным системам HIMARS.
"Остин заверил министра Резникова, что Соединенные Штаты пытаются как можно скорее доставить вооружение в Украину. Министр Резников также сообщил о ситуации на местах. Оба лидера договорились поддерживать тесную координацию", - заявили в Пентагоне.
- 26 июля министерство обороны США объявило, что в новый пакет помощи Украины вошли четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost.
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