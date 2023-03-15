Остин о битве за Бахмут: если Зеленский скажет перегруппироваться, это не означает проигрыш, мы поддержим Генштаб

Об этом Остин заявил на брифинге после очередного заседания в формате "Рамштайн".

"Хочу поаплодировать настойчивости, которую мы видели от украинских солдат. Мы видим, что они сделали что-то чрезвычайное в районе Бахмута. Россия пытается захватить этот город в течение семи месяцев, и у них нет каких-то особых успехов. И благодаря стараниям ВСУ. Что касается значимости этого города скажу, что президент Зеленский ведет свою борьбу. Он вовлечен конкретно в принятие решений - что важно, а что не важно для обороны", - сказал министр обороны США.

По словам Остина, если ВСУ нужно перегруппироваться – это не значит проигрыш в войне.

"Если Зеленский скажет, что надо перегруппироваться, это не будет означать, что война потеряна, что война проиграна. Это означает, что принимаются соответствующие решения, каким образом сохранить человеческие жизни, или переформатировать свои действия в рамках наступления или обороны. Им решать, где оставаться и как долго предпринимать оборонные действия. Мы будем поддерживать Зеленского и Генштаб по любому решению, которое они примут. Сейчас мы надеемся, что дадим им возможность для того, чтобы изменить динамику на поле боя", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.