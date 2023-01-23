Остин имел напряженный разговор с советником Шольца по поводу танков для Украины, – СМИ

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung .

Согласно информации, Вашингтон особенно возмущен тем, что правительство Германии публично поставило условия для поставки танков Leopard в Украину.

"Союзники Германии по НАТО отреагировали едва скрываемым открытым непониманием или гневом на решение канцлера Олафа Шольца пока не давать обещание предоставить Украине танки Leopard. Особенно резким был тон в правительстве США", - говорится в сообщении.

Издание сообщает, что Остин разошелся во взглядах с ближайшим доверенным лицом Шольца, а встреча чиновников, как отмечается, была "напряженной".

20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн" , состоялась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира". Впрочем, во время нее не согласовали поставку Украине танков Leopard.

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