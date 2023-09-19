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Главная Война с Россией Остин анонсировал визит Зеленского в Пентагон 21 сентября

Остин анонсировал визит Зеленского в Пентагон 21 сентября

19 сентября, 2023 вторник
17:31
Война с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 21 сентября, в Пентагоне недалеко от Вашингтона

Об этом он объявил по результатам встречи в формате "Рамштайн" 19 сентября, сообщает "Укринформ".

"Жду встречи с президентом Зеленским в Пентагоне в четверг", - сказал Остин.

Кроме этого, он оценил встречу в "Рамштайне" как "очень успешную".

  • Владимир Зеленский в понедельник, 18 сентября, начал визит в США. Он, в частности, примет участие в работе 78 сессии Генассамблеи ООН, выступит в Совете Безопасности и проведет встречи с иностранными лидерами. 21 сентября Зеленский посетит с визитом Вашингтон, где в Белом доме встретится с Байденом.
  • 15 сентября стало известно, что Владимир Зеленский 21 сентября встретится с президентом США Джо Байденом .
  • 18 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский проведет в Нью-Йорке двустороннюю встречу с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.
Владимир Зеленский
США
Ллойд Остин
помощь Украине
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