Остин анонсировал визит Зеленского в Пентагон 21 сентября
Министр обороны США Ллойд Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 21 сентября, в Пентагоне недалеко от Вашингтона
Об этом он объявил по результатам встречи в формате "Рамштайн" 19 сентября, сообщает "Укринформ".
"Жду встречи с президентом Зеленским в Пентагоне в четверг", - сказал Остин.
Кроме этого, он оценил встречу в "Рамштайне" как "очень успешную".
- Владимир Зеленский в понедельник, 18 сентября, начал визит в США. Он, в частности, примет участие в работе 78 сессии Генассамблеи ООН, выступит в Совете Безопасности и проведет встречи с иностранными лидерами. 21 сентября Зеленский посетит с визитом Вашингтон, где в Белом доме встретится с Байденом.
- 15 сентября стало известно, что Владимир Зеленский 21 сентября встретится с президентом США Джо Байденом .
- 18 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский проведет в Нью-Йорке двустороннюю встречу с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.
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