Остин анонсировал визит Зеленского в Пентагон 21 сентября

Об этом он объявил по результатам встречи в формате "Рамштайн" 19 сентября, сообщает "Укринформ".

"Жду встречи с президентом Зеленским в Пентагоне в четверг", - сказал Остин.

Кроме этого, он оценил встречу в "Рамштайне" как "очень успешную".