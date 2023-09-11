"Остаются еще 5-6 человек": глава Авдеевской МВА рассказал о ситуации в частично освобожденном Опытном

Об этом он рассказал в эфире Радио.Свобода.

Барабаш отметил, что связи с местными в самом поселке пока нет.

"Есть у нас информация, что там еще есть гражданские люди, мирное население. Ориентировочно должно быть еще пять-шесть человек еще, оставаться там. Поселок разбит наголову. Он был разбит еще с 2014 года. Мы пытались его восстановить" – рассказал. глава Авдеевской МВА.

Он также добавил, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Опросном оставались 44 человека.

Комментируя ситуацию в районе Опытного в настоящее время, Барабаш отметил, что "российские военные, отошедшие с определенных позиций, пытаются их вернуть под свой контроль, однако сейчас это безрезультатно".

Также глава Авдеевской МВА уточнил, что крайние улицы Опросного и взлетную полосу Донецкого аэропорта разделяет немногим более одного километра.

Освобождение части Опытного: что известно

10 сентября глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил , что ВСУ заняли часть Опросного, что возле Донецка, сейчас продолжаются бои в самом населенном пункте.

По его словам, украинские военные вели два дня назад мощные активности к северу от города, и в это время, пока россияне были сконцентрированы там, ВСУ провели молниеносную операцию и заняли часть Опросного, смогли там закрепиться.

Впоследствии 11 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила увольнение части поселка Опросного.

"Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта", - сказала Маляр.

По словам замминистра, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области. Да, украинские защитники сейчас закрепляются в тех районах, где они имели успех.