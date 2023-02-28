Оставлять ли 8 марта выходным: украинцам предлагают пройти опрос в Дии
В приложении Дия запустили опрос, чтобы узнать мнение украинцев относительно 8 марта, ведь в большинстве стран это – обычный рабочий день, а в Украине – выходной
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, в Верховной Раде решают, оставлять 8 марта выходным днем.
"8 марта - Международный день защиты прав женщин, и возник он благодаря движению женщин за равные права. В большинстве стран это обычный рабочий день, а вот у постсоветских, в том числе и в Украине, - официальный выходной. Чтобы избежать противоречий и решить, оставить ли оставить выходной, присоединитесь к опросу через приложение Дия", - написал Федоров.
Он подчеркнул, что каждый голос в Дии учтут перед принятием законопроекта. Опрос продлится с 28 февраля по 6 марта. Чтобы принять в нем участие, нужно открыть приложение, выбрать "Услуги" и перейти к опции "Опрос".
- В декабре 2022 года в Дии запускали опрос о дате празднования Рождества.
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