Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, в Верховной Раде решают, оставлять 8 марта выходным днем.

"8 марта - Международный день защиты прав женщин, и возник он благодаря движению женщин за равные права. В большинстве стран это обычный рабочий день, а вот у постсоветских, в том числе и в Украине, - официальный выходной. Чтобы избежать противоречий и решить, оставить ли оставить выходной, присоединитесь к опросу через приложение Дия", - написал Федоров.

Он подчеркнул, что каждый голос в Дии учтут перед принятием законопроекта. Опрос продлится с 28 февраля по 6 марта. Чтобы принять в нем участие, нужно открыть приложение, выбрать "Услуги" и перейти к опции "Опрос".