Об этом сообщает СБУ .

Отмечают, что женщина пошла добровольно на войну в Украину. Там их при первом бою разбили ВСУ, Фельдшерка получила ранения и рассчитывала, что русские солдаты заберут ее с собой. Впрочем, они бросили ее стекать кровью на поле боя.

Женщина рассказывает, что просила, чтобы оккупанты бросили ей хотя бы аптечку, поскольку комплекты для оказания первой медицинской помощи кончились. Кровотечение, по ее словам, не останавливалось ни у нее, ни у других российских солдат, которых покинули вместе с ней.

"Надеялись, что эвакуация все же будет... Но пришло понимание, что за нами не придут", - рассказывает пленная.

Впоследствии ее потеряли сознание украинские защитники. Они предоставили женщине первую медицинскую помощь.

29 октября СБУ опубликовала видео , на котором пленник россиянин рассказывает, что его мобилизовали в обмен на списание долгов за коммуналку.