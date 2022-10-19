Оставайтесь в укрытиях: по меньшей мере 6 ракет РФ выпустила с северо-восточного направления по территории Украины, - пресс-секретарь Командования ПС Игнат
В сторону Украины вылетело 6 самолетов Ту-95 и два самолета Ту-160 – это стратегические бомбардировщики ракетоносцы, применяющие ракеты против объектов энергетической и критической инфраструктуры
Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Эспрессо.
"Было по меньшей мере 6 ракет, очевидно, что будет больше, потому что один маркер на радаре может содержать сразу две-три крылатые ракеты, которые могут разлететься. Выпущены они были с северо-восточного направления по территории Украины, и пролетели в направлении центральной и сейчас возможно южной, а возможно, и будет с западной части", - сказал он.
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ отметил, что эти ракеты не всегда могут захватывать радары, поэтому следует не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.
"Ракеты не очень заметны, могут не всегда появляться на радарах. Они используют информацию разведок, где слабее ПВО, где возможны какие-то пробелы и они будут двигаться таким образом, чтобы пройти нашу ПВО. Но ПВО сейчас работает на максимальных возможностях. Вылетело 6 самолетов Ту-95 и два самолета Ту-160 – это стратегические бомбардировщики ракетоносцы, которые используют ракеты в основном сейчас против объектов энергетической и критической инфраструктуры. Сейчас ракеты еще летят, поэтому соблюдайте меры безопасности", - добавил Юрий Игнат.
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