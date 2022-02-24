Оставайтесь дома, сохраняйте спокойствие, украинская армия держит оборону, - Резников

Об этом министр написал в Facebook.



"Дорогие Украинцы! Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам", - говорится в сообщении.



Резников отмечает, что украинские военные делают все, чтобы защитить граждан и не дать агрессору шанс на прорыв.



"Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь!" - говорится в сообщении.

