Оставайтесь дома, сохраняйте спокойствие, украинская армия держит оборону, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что россияне начали интенсивные обстрелы украинских подразделений на Востоке государства, а также центры военного управления и аэродромов в других регионах
Об этом министр написал в Facebook.
"Дорогие Украинцы! Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам", - говорится в сообщении.
Резников отмечает, что украинские военные делают все, чтобы защитить граждан и не дать агрессору шанс на прорыв.
"Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь!" - говорится в сообщении.
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