"Оставайся онлайн": представили тизер ленты формата скринлайфа о великой войне

Видео появилось на ютуб-канале FILM.UA.

Это остросюжетная драма о Кате, которая получает ноутбук мужчины, которого не знает. Она сидит в своем доме под ракетным огнем и ищет его следы. Он пропал после нападения России. Катя рискует ради своих и незнакомых. Это рассказ об украинцах, которые должны были стать героями, потому что другого пути не было.

Режиссером детектива была Ева Стрельникова.

В ролях Елизавета Зайцева, Александр Рудинский, Гордий Дзюбинский, Роман Лях, Александр Ярема, Олеся Жураковская, Евгений Ковирзанов, Ирина Тамим, Екатерина Кистень и Антон Скрипец.

Производители - Mamas Production, AMO Pictures и ОУП - встали перед трудностями: сложная идея, мало времени и война, о которой нужно рассказать миру. Продюсер и соавтор сценария Антон Скрипец выбрал скринлайф, чтобы передать историю с экшном.

Фильм будет показан 25 октября на фестивале "Молодость". В кино выйдет 28 марта 2024 года, когда будет годовщина освобождения Киева.