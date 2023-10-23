"Оставайся онлайн": представили тизер ленты формата скринлайфа о великой войне
Тизер фильма "Оставайся онлайн" показывает российско-украинскую войну через экраны гаджетов. Это необычный для Украины формат скринлайфа. Фильм сделали частные инвесторы во время агрессии России
Видео появилось на ютуб-канале FILM.UA.
Это остросюжетная драма о Кате, которая получает ноутбук мужчины, которого не знает. Она сидит в своем доме под ракетным огнем и ищет его следы. Он пропал после нападения России. Катя рискует ради своих и незнакомых. Это рассказ об украинцах, которые должны были стать героями, потому что другого пути не было.
Режиссером детектива была Ева Стрельникова.
В ролях Елизавета Зайцева, Александр Рудинский, Гордий Дзюбинский, Роман Лях, Александр Ярема, Олеся Жураковская, Евгений Ковирзанов, Ирина Тамим, Екатерина Кистень и Антон Скрипец.
Производители - Mamas Production, AMO Pictures и ОУП - встали перед трудностями: сложная идея, мало времени и война, о которой нужно рассказать миру. Продюсер и соавтор сценария Антон Скрипец выбрал скринлайф, чтобы передать историю с экшном.
Фильм будет показан 25 октября на фестивале "Молодость". В кино выйдет 28 марта 2024 года, когда будет годовщина освобождения Киева.
- Кроме того, Национальная премия кинокритиков "Киноколо" признала фильм "20 дней в Мариуполе" лучшим документальным фильмом 2023 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.08
- EUR Покупка 39.75Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное