Остаток средств в государственной казне за месяц снизился в два раза

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы Украины.



Так, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало ноября 2021 составил 18,97 млрд грн, что в 2 раза меньше по сравнению с показателем на начало октября.



Отметим, что на 1 ноября 2020 года на ЕКС было 15,15 млрд грн, 1 ноября 2019 – 53,09 млрд грн, 1 ноября 2018 – 14,65 млрд грн, 1 ноября 2017 – 48,56 млрд грн.



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