Об этом сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона "UA разом", пишет Интерфакс-Украина.

"У нас остается такой же сложной ситуация: обстрелы постоянные всех населенных пунктов, перебита вся инфраструктура, ее восстановить уже почти невозможно. Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область: еще мы продержимся где-то два месяца на тех остатках, которые есть в больших магистральных трубах", – сказал он.

По его словам, сейчас газ поставляется только в некоторые микрорайоны и часть деревень области.

Напомним, Россия заблокировала поставки газа из Украины потребителям Луганщины и Донетчины. Кроме того, на территории оккупированной Луганщины было зафиксировано, что россияне воруют газ.

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