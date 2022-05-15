Остатков газа Луганской области хватит на 2 месяца, – председатель ОВА
Запасов газа в больших магистральных трубах в Луганской области может хватить ориентировочно на два месяца
Об этом сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона "UA разом", пишет Интерфакс-Украина.
"У нас остается такой же сложной ситуация: обстрелы постоянные всех населенных пунктов, перебита вся инфраструктура, ее восстановить уже почти невозможно. Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область: еще мы продержимся где-то два месяца на тех остатках, которые есть в больших магистральных трубах", – сказал он.
По его словам, сейчас газ поставляется только в некоторые микрорайоны и часть деревень области.
- Напомним, Россия заблокировала поставки газа из Украины потребителям Луганщины и Донетчины. Кроме того, на территории оккупированной Луганщины было зафиксировано, что россияне воруют газ.
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