Остатки средств в госказне за месяц выросли почти в 6 раз

Об этом говорится на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).



Так, остаток средств на ЕКС на начало сентября 2021 составил 57,5 млрд грн, что почти в 6 раз больше, чем на начало августа этого года.



Отметим, что годом ранее, согласно данным ГКСУ, остатки на ЕКС на начало августа составляли 45,66 млрд грн.

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