Остатки средств в госказне за месяц выросли почти в 6 раз
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало сентября составили 57,5 млрд грн, против 10 млрд грн на начало августа
Об этом говорится на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).
Так, остаток средств на ЕКС на начало сентября 2021 составил 57,5 млрд грн, что почти в 6 раз больше, чем на начало августа этого года.
Отметим, что годом ранее, согласно данным ГКСУ, остатки на ЕКС на начало августа составляли 45,66 млрд грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.87
Покупка 26.87Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 31.61Продажа 31.99
- Актуальное
- Важное