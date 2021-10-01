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Главная Экономика Остатки средств в госказне за месяц снизились почти на треть

Остатки средств в госказне за месяц снизились почти на треть

1 октября, 2021 пятница
15:20
Экономика гривна

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало октября составили 42,1 млрд грн, против 57,5 млрд грн на начало сентября

Об этом говорится на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Остаток средств на ЕКС на начало октября 2021 составил 42,1 млрд грн, что на 27% меньше, чем на начало сентября этого года.

Отметим, что годом ранее, согласно данным ГКСУ, остатки на ЕКС на начало октября составляли 21,3 млрд грн.

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