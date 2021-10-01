Остатки средств в госказне за месяц снизились почти на треть

Об этом говорится на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).



Остаток средств на ЕКС на начало октября 2021 составил 42,1 млрд грн, что на 27% меньше, чем на начало сентября этого года.



Отметим, что годом ранее, согласно данным ГКСУ, остатки на ЕКС на начало октября составляли 21,3 млрд грн.



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