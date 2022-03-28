После Heineken из российских магазинов пропадет продукция Carlsberg и Bud
Сегодня, 28 марта, о выходе с рынка РФ объявили сразу три крупнейших бренда пива: Carlsberg, Bud и Heineken
После Heineken о прекращении бизнеса в России объявили еще два ключевых игрока. Первоначально заявление о полном прекращении деятельности в стране сделала датская компания Carlsberg, передает Эспрессо.TV.
"9 марта мы объявили о стратегическом пересмотре присутствия Carlsberg Group в России. Основываясь на этом обзоре, мы приняли тяжелое и безотлагательное решение достичь полной продажи нашего бизнеса в России, что мы считаем верным в нынешних условиях", - говорится в заявлении компании.
После завершения компания не будет присутствовать в России.
"Война в Украине и эскалация гуманитарного кризиса и кризиса беженцев шокируют всех нас. Мы продолжаем решительно осуждать российское вторжение, повлекшее большое количество человеческих жертв, разрушений и человеческих трагедий", - отметили при этом в компании.
В результате этого решения, как указано, бизнес пивной компании в РФ больше не будет включаться в доход и операционную прибыль.
"Мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для наших 8400 сотрудников в России", – добавили в компании.
Впоследствии к компании присоединилась американская пивоваренная компания Ab InBev, которая пригласила контролирующего акционера приостановить действие лицензии на выпуск и продажу бренда пива Bud в России.
Отметим, что доля Ab Inbev на мировом рынке оценивается в 28%. Продукция продается под международными брендами Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck's, Leffe и Hoegaarden.
- Напомним, ранее сегодня, 28 марта, стало известно, что Россию покидает пивоваренный концерн Heineken.
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