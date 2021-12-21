"Останусь с вами до полной победы": Саакашвили призвал сторонников продолжить протесты против власти Грузии

Об этом он написал в Facebook.



"Для меня все ясно: или смерть, или свобода. Выход только один – непрерывная борьба и уличные протесты, борьба вокруг и внутри государственных органов, что обязательно принесет результат. Только такие действия заставят их (действующую власть Грузии, - ред.) начать диалог с нами и назначить настоящие выборы", - отметил Саакашвили.



По информации Интерфакс-Украина, сторонники Саакашвили вечером 21 декабря планируют провести митинг на проспекте Руставели с требованием освобождения из заключения своего лидера. В Тбилиси для участия в митинге направляются оппозиционеры из регионов.



В ночь на 21 декабря примерно два десятка сторонников поздравили Саакашвили с 54-летием у военного госпиталя в Гори и под возгласы "Миша! Миша!" запустили в небо бумажные шары с зажженными свечами. Саакашвили призвал их к борьбе.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован. Затем стало известно, что его перевели в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.