"Останусь с вами до полной победы": Саакашвили призвал сторонников продолжить протесты против власти Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих сторонников продолжить борьбу против действующей власти и не прекращать ее до победного конца
Об этом он написал в Facebook.
"Для меня все ясно: или смерть, или свобода. Выход только один – непрерывная борьба и уличные протесты, борьба вокруг и внутри государственных органов, что обязательно принесет результат. Только такие действия заставят их (действующую власть Грузии, - ред.) начать диалог с нами и назначить настоящие выборы", - отметил Саакашвили.
По информации Интерфакс-Украина, сторонники Саакашвили вечером 21 декабря планируют провести митинг на проспекте Руставели с требованием освобождения из заключения своего лидера. В Тбилиси для участия в митинге направляются оппозиционеры из регионов.
В ночь на 21 декабря примерно два десятка сторонников поздравили Саакашвили с 54-летием у военного госпиталя в Гори и под возгласы "Миша! Миша!" запустили в небо бумажные шары с зажженными свечами. Саакашвили призвал их к борьбе.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили арестован. Затем стало известно, что его перевели в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 18 ноября врач, осматривавший Саакашвили, сообщил, что он потерял сознание в тюремной больнице после встречи с адвокатами.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
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