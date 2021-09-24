Остановят ли в Киеве движение общественного транспорта в случае локдауна: разъяснение КГГА

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает РБК-Украина .

"Что касается ограничений, мы уже анонсировали: если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, достаточно большое и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт ", - подчеркнул он.

Напомним, на 24 сентября Киев и еще восемь регионов второй день подряд имеют показатели "оранжевой" зоны карантина.

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