Остановят ли в Киеве движение общественного транспорта в случае локдауна: разъяснение КГГА
В КГГА надеются, что ограничения движения транспорта в столице при локдауне удастся избежать
Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает РБК-Украина .
"Что касается ограничений, мы уже анонсировали: если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень тяжелый шаг, я надеюсь, что количество вакцинации, проведенной в городе, достаточно большое и ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт ", - подчеркнул он.
- Напомним, на 24 сентября Киев и еще восемь регионов второй день подряд имеют показатели "оранжевой" зоны карантина.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.56
Покупка 26.56Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.07Продажа 31.45
- Актуальное
- Важное