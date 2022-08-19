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Остановка Запорожской АЭС может привести к выбросу радиации по "фукусимскому сценарию", - Госинспекция ядерного регулирования

19 августа, 2022 пятница
01:29
война с Россией

В случае остановки всех энергоблоков Запорожской атомной электростанции может произойти утечка радиоактивных веществ, подобная аварии на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году

Об этом заявила Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины.

"Остановка всех энергоблоков Запорожской атомной станции и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду. Именно по такому сценарию произошла авария на японской атомной станции "Фукусима-1" 2011. Однако, если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на Запорожской АЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений оккупационных войск Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Госинспекция пояснила, что атомная электростанция должна иметь постоянное электропитание для бесперебойного обеспечения собственных потребностей – охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок и охлаждения отработанного топлива в бассейнах выдержки, поддержки систем контроля и управления.

"Эти потребности обеспечиваются либо за счет работающих энергоблоков, либо за счет внешнего энергопитания. При остановке всех энергоблоков должно быть обеспечено устойчивое внешнее энергоснабжение. В настоящее время в результате обстрелов российскими войсками повреждены три из четырех линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. в случае повреждения четвертой линии - станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд", - объясняет ГИЯРУ.

На такой случай на станции есть дизель-генераторы, но для длительного обеспечения собственных потребностей станции и для охлаждения ядерного топлива им потребуется достаточное количество горючего.

"Российские военные, присутствующие на АЭС, могут препятствовать поставкам дизеля, необходимого для работы генераторов. После потери всех источников обеспечения электроэнергией начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду", - предостерегает ГИЯРУ.

Инспекция отмечает, что последствия аварии на ЗАЭС не ограничатся территорией Украины.

"На Запорожской АЭС есть семь ядерных объектов - это шесть энергоблоков и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Так что развитие аварийных событий на ЗАЭС не будет ограничиваться региональными проблемами Украины, а может иметь трансграничные последствия. В зависимости от погодных условий радиоактивное облако может понести на территорию Европы или России и Беларуси, что приведет к радиоактивному загрязнению значительных территорий. Также следует отметить, что ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища, которое является каскадом водохранилищ реки Днепр. Таким образом, аварийные события на ЗАЭС могут привести к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря", - предупреждает ГИЯРУ.

Инспекция отметила, что в существующих условиях ядерную безопасность ЗАЭС поддерживает украинский персонал станции.

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ядерная безопасность
Запорожская АЕС
атомная энергетика
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