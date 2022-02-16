Остановка Северного потока-2, удар по банкам и окружению Путина, поддержка Украины: сенаторы США подготовили проект новых санкций против РФ

Об этом говорится на сайте комитета по международным отношениям Сената США.



"Военное вторжение до сих пор не произошло, но есть другие способы, с помощью которых Россия может напасть на Украину и которые могут быть изнурительными для украинцев, а также для европейской безопасности в целом", - заявил автор законопроекта и старший член Комитета по вопросам международных отношений Джим Риш.



В частности, ограничения предполагают остановку строительства газопровода "Северный поток-2", санкции против российских банков и ведущих с ними бизнес, окружение президента РФ Владимира Путина, а также позволяют председателю или высокопоставленному члену Комитета по нацбезопасности требовать от президента США Джо Байдена решения относительно того, является ли агрессия России против Украины серьезной эскалацией и соответствует ли условиям для введения санкций.



Кроме того, сенаторы предлагают предоставить Украине дополнительные $500 млн. военной поддержки, создать украинский фонд сопротивления для противодействия российской оккупации, ускорить рассмотрение Конгрессом решения о передаче военной помощи стране, а также уполномочить новый орган лендлиза в Украине.



Также санкции предполагают увеличение финансирования военных учений США в Европе и борьбы с пропагандой РФ, а также создание новой программы для Восточной Европы с целью укрепления ее обороноспособности.



Законопроект имеет аббревиатуру NYET, созвучную со словом "нет" на русском языке. Она значит Never Yielding Europe's Territory – "Никогда не уступать территорию Европы". Соавторами документа стали более 30 сенаторов-республиканцев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сенате США готовят резолюцию о поддержке Украины и санкциях против РФ.

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