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Главная война с Россией Остановка работы ЗАЭС оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы, - Энергоатом

Остановка работы ЗАЭС оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы, - Энергоатом

18 августа, 2022 четверг
17:23
война с Россией

Оккупанты угрожают остановить Запорожскую АЭС. НАЭК "Энергоатом" подчеркнула, что остановка работы Запорожской атомной станции оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы

Об этом сообщили в Энергоатоме.

По данным пресс-службы ведомства, россияне продолжают врать миру об обстрелах ЗАЭС украинскими военными и заявляют: "Может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке станции".

"Из-за отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива при обесточивании станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы - Запорожской АЭС", - говорится в сообщении Энергоатома.

Отмечают, что оккупанты вмешиваются в процесс управления атомным объектом, что уже представляет опасность для функционирования ЗАЭС. Добавляют, что россияне хотят отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины и подключить станцию к Крыму.

"Но еси она не будет иметь связи с украинской энергосистемой, она перейдет в режим блэкаута. Это все сделает возможным подключение ЗАЭС к энергосистеме РФ. Именно так осуществляется ядерный терроризм. И рашисты терроризируют и шантажируют не только Украину, но и весь цивилизованный мир, шаг за шагом уничтожая возможности защиты ЗАЭС от радиационной аварии", – добавляют в сообщении.

На утро 18 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. В Энергоатоме сообщили, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

  • 15 августа мы сообщали, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.
  • 17 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские дипломаты и атомщики работают над организацией визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил о возможных провокациях РФ относительно визита МАГАТЭ на территорию ЗАЭС и заявил, что делегация должна добраться до атомной электростанции только через контролируемую правительством Украины территорию.
  • 18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

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