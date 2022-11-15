Остановка нефтепровода "Дружба" и российские ракеты в Польше: В Венгрии созывают Совет обороны
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созывает заседание Совета обороны из-за остановки нефтепровода "Дружба" и вероятный ракетный удар по Польше
Об этом сообщил спикер венгерского премьера Золтан Ковач.
"В ответ на прекращение транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба" и ракетный удар по территории Польши Виктор Орбан созывает Совет обороны Венгрии", - написал он в Twitter.
По данным СМИ, министр национальной обороны Кристоф Салай-Бобровницкий также провел телефонную консультацию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее российские СМИ со ссылкой на российскую нефтепроводную компанию "Транснефть" заявили, что Украина сообщила о приостановке прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии из-за падения напряжения.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что последняя атака российских оккупантов по Украине может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей.
"Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", — отметил министр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное