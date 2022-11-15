Об этом сообщил спикер венгерского премьера Золтан Ковач.

"В ответ на прекращение транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба" и ракетный удар по территории Польши Виктор Орбан созывает Совет обороны Венгрии", - написал он в Twitter.

По данным СМИ, министр национальной обороны Кристоф Салай-Бобровницкий также провел телефонную консультацию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее российские СМИ со ссылкой на российскую нефтепроводную компанию "Транснефть" заявили, что Украина сообщила о приостановке прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии из-за падения напряжения.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что последняя атака российских оккупантов по Украине может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей.

"Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", — отметил министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb