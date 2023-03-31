Лукашенко призвал приостановить боевые действия в Украине. В Кремле планируют обсудить его предложение
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия в Украине, пока не началась эскалация, и объявить перемирие. В Кремле планируют обсудить его предложение
Об этом информирую российские пропагандистские СМИ.
Лукашенко предложил объявить перемирие без права на перемещение, перегруппировку войск со стороны Украины и России, а также без права перебрасывания оружия, боеприпасов и военной техники.
По его словам, Россия должна будет использовать все свои военно-промышленный комплекс и армию, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях. Он отметил, что это нужно будет для предотвращения эскалации конфликта.
Самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что единственный путь для прекращения войны – это переговоры без предварительных условий. В то же время, он возмутился потому, что Зеленский отказался вести переговоры с РФ.
Ранее Москва неоднократно отмечала, что готова к переговорам. При этом мирное соглашение должно было включать присоединение временно оккупированных территорий к составу РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь напомнил, что на следующей неделе состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Во время нее Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудят предложение Минска по прекращению огня в Украине.
"В контексте Украины ничего не меняется, спецоперация сейчас – единственное средство достижения поставленных Россией целей", - подчеркнул Песков.
- 4 октября президент Владимир Зеленский подписал указ , согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
- Тогда же в Кремле заявили, что для переговоров с Украиной придется ждать смены действующего президента страны Владимира Зеленского.
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