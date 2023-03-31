Об этом информирую российские пропагандистские СМИ.

Лукашенко предложил объявить перемирие без права на перемещение, перегруппировку войск со стороны Украины и России, а также без права перебрасывания оружия, боеприпасов и военной техники.

По его словам, Россия должна будет использовать все свои военно-промышленный комплекс и армию, если Запад попытается использовать перемирие в своих целях. Он отметил, что это нужно будет для предотвращения эскалации конфликта.

Самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что единственный путь для прекращения войны – это переговоры без предварительных условий. В то же время, он возмутился потому, что Зеленский отказался вести переговоры с РФ.

Ранее Москва неоднократно отмечала, что готова к переговорам. При этом мирное соглашение должно было включать присоединение временно оккупированных территорий к составу РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь напомнил, что на следующей неделе состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Во время нее Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудят предложение Минска по прекращению огня в Украине.

"В контексте Украины ничего не меняется, спецоперация сейчас – единственное средство достижения поставленных Россией целей", - подчеркнул Песков.