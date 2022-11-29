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OPINION

Остановите Папу, потому что он перекроит Священное писание

Игорь Гулик
29 ноября, 2022 вторник
20:05
Мнение

Внимательно перечитав тираду Папы, чувствуешь неприятный привкус, которого не должно быть в словах преемника апостолов Христовых

Понтифик снова впечатляет. Причем после каждого публичного выступления Франциска возникает когнитивный диссонанс. С одной стороны, глава Римско-католической церкви каждый раз демонстрирует значительный прогресс в понимании того, что происходит на Востоке и Юге Украины. С другой - "дьявол действительно скрывается в деталях", и отдельные нюансы заявлений Папы заставляют лишь сокрушенно разводить руками.

В интервью иезуитскому журналу America глава Римской курии он наконец признал украинцев "народом-мучеником", против которого развязана война. То есть уже осознание ролей в этой страшной трагедии, Папа назвал жертву жертвой, а палача – палачом. "Безусловно, нападающий – это российское государство". Правда, Франциск подал это из-за аспекта Голодомора, заметив, что он является историческим предшественником новейшей агрессии Российской федерации против Украины.

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Папа назвал жертву жертвой, а палача – палачом. "Безусловно, нападающий – это российское государство"

Однако внимательно перечитав тираду Папы, чувствуешь неприятный привкус, которого не должно быть в словах преемника апостолов Христовых. "Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что имею много информации о жестокости вторгающихся войск. В общем, самыми жестокими являются, пожалуй, те, кто из России, но не принадлежат к российской традиции, например чеченцы, буряты и тому подобное".

Почему "буряты" и "чеченцы". Наверное, потому, что исповедуют другие религии. А это плохо пахнет архаичным прозелитизмом... Тем более, что российский каргокульт гундяевского образца вряд ли можно считать эталоном христианского учения...

Как это перекликается со скандальным заявлением Франциска о "гуманизме русских": "Меня поражает… та жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно… потому что русский народ – это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, идущих на войну как на приключение, наемников. Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму".

Делить вину, исходя из национальной "традиции", - отнюдь не в традициях христианства (простите за тавтологию)

Я не являюсь богословом, но даже мои скромные знания Священного Писания взывают к посланию апостола Павла к галатам: "Нет ни эллина, ни иудея" (3, 28). Поэтому делить вину, исходя из национальной "традиции", — совсем не в традициях христианства (простите за тавтологию). К тому же буряты, чеченцы, действительно воюющие против Украины и часто военные преступники из-за ужаса совершенного, стали участниками войны из-за своей подчиненности Российской недоимперии. Подчиненности вынужденнной, поскольку, — вернемся к Священному писанию, — Бог наделил каждый народ своей землей. И, безусловно, правом защищать ее от поработителей. ("Не думайте, что Я пришел, чтобы принести мир на землю. Не мир Я принес, а меч" (Мт, 10,34). Те же чеченцы на протяжении трех столетий не прекращали борьбу за свою свободу, и многие продолжают эту борьбу, воюя на стороне Украины.

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Вспомнив о "нерусской традиции", Франциск таким образом заставил усомниться и в искренности своего сопереживания с украинцами Катастрофы Голодомора. Ибо, конечно, его главными организаторами и вдохновителями также были "черт-неруские" – грузин Сталин, евреи Каганович, Хатаевич, поляк Косиор, выходец с Дальнего Востока Павел Постышев. В конце концов были среди них и украинцы-коллаборанты – Григорий Петровский, Влас Чубар и другие. Ну, не вписываются они в "русскую традицию" и все тут.

Но для Папы важнее другое. Он тщательно обходит имя главного носителя "русской традиции". "Почему я не называю Путина? Потому что это не нужно; это уже известно. Но иногда люди цепляются за деталь. Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина, не называя его имени". "Необязательно указывать ни имя, ни фамилию".

Ну естественно. Тогда зачем апостолы-евангелисты называли имя Ирода – убийцы младенцев? Это всем было известно!

Мы, безусловно, благодарны Франциску за его непубличное содействие в освобождении украинских пленных. Вероятно, есть еще ряд вещей, которые узнаем впоследствии, и которые будут свидетельствовать о помощи Папы украинской борьбе.

Тогда зачем апостолы-евангелисты называли имя Ирода – убийцы младенцев? Это всем было известно!

Но его упрямое нежелание сбиться с "традиции" отбеливания именно россиян в ужасах Бучи, Ирпеня, Бородянки, его наивная вера в то, что ракетными пусками по украинским ТЭЦ, роддомам, жилым домам командуют какие-то "чеченцы или буряты", а не кадровые офицеры российской армии и, думаю, россияне по национальности, его восхищение антихристианскими нарративами "достоевщины" задают больше вопросов, чем положительных ответов на "пацифизм" Франциска.

Если уж откровенно, то я когда-то писал о недопустимости избирать руководителей Римской курии из кардиналов "неевропейской традиции". Особенно из регионов, пораженных левачеством и марксизмом, стран, где до сих пор кумирами являются сомнительные "робин гуды" вроде Че Гевары или Фиделя Кастро. Теперь к сонму святых следует добавить и "папу бедных" - Хархе Марио Бергольо.

Возможно, это звучит слишком резко, но, извините, латиноамериканский католицизм ревизионистский по своей сути, и действительно, если бы мог, то существенно процензурировал бы Священное письмо.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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