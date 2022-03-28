Остановите химическое и ядерное оружие Путина, пока не поздно! - Гройсман
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал остановить Владимира Путина, пока он не применил химическое и ядерное оружие
Об этом Гройсман написал в Facebook.
Глава украинского правительства в 2016-2019 годах выложил видео российских атак на Грозный, сирийский Алеппо и удары по украинским городам и призвал остановить Владимир Путина, пока он не применил химическое и ядерное оружие.
"Скажите своему президенту, премьер-министру и правительству действовать сейчас!", - написал Гройсман и обозначил в сообщении президента США Джо Байдена, британского премьера Бориса Джонсона, немецкого канцлера Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Польши Анджея Дуду , президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канадского премьера Джастина Трюдо и ряда международных организаций. В частности, НАТО, ООН и ОБСЕ.
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