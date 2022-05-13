Об этом рассказали в telegram-канале "Stop War Genocide".

Активистки приковались цепями к забору у здания Бундестага в Берлине. Украинки продемонстрировали свою поддержку воинам с завода "Азовсталь".

Украинские активистки хотели продемонстрировать, как живется нашим воинам в заблокированном Мариуполе. Облились бутафорской кровью, обмотались украинскими флагами и просили об экстракции.

Акцию не обошли вниманием немецкие полисмены, которые забрали у девушек документы и оштрафовали. Позже паспорта отдали и всех отпустили, однако запретили ходить по Берлину завернутыми в украинский флаг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb