"Остановите геноцид": в Германии украинки провели акцию в поддержку защитников Мариуполя, активисток оштрафовала полиция
В столице Германии Берлине состоялась акция в поддержку защитников Мариуполя, но участвовавших в ней украинок оштрафовала полиция
Об этом рассказали в telegram-канале "Stop War Genocide".
Активистки приковались цепями к забору у здания Бундестага в Берлине. Украинки продемонстрировали свою поддержку воинам с завода "Азовсталь".
Украинские активистки хотели продемонстрировать, как живется нашим воинам в заблокированном Мариуполе. Облились бутафорской кровью, обмотались украинскими флагами и просили об экстракции.
Акцию не обошли вниманием немецкие полисмены, которые забрали у девушек документы и оштрафовали. Позже паспорта отдали и всех отпустили, однако запретили ходить по Берлину завернутыми в украинский флаг.
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