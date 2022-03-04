Остановите этого су*ого сына Путина и отправьте оружие, чтобы мы могли защититься, - экс-футболист сборной Украины по футболу Воронин обратился к Германии

Об этом сообщает Bild .



До начала полномасштабной войны Андрей Воронин работал в московском "Динамо", но покинул Россию сразу после нападения российской армии на Украину.



"Мы вылетели из Москвы с самолетом, прежде чем полеты не перекрыли. Но мы не смогли приземлиться в Дюссельдорфе. Мы летели через Амстердам. Мой отец, только что прооперированный, моя теща, моя жена и дети сейчас здесь. Они ходили в немецкую школу в Москве . Но школа сейчас не имеет значения. Мне плохо. Действительно плохо. Когда я вижу фото из родного края, когда вижу новости. Все это нереально, как фильм. Но фильм ужасов. У меня почти не осталось слов", - сказал Воронин.



Экс-футболист сборной Украины призвал Германию предоставить Украине оружие.



"Что движет Путиным? Может быть, он просто хочет быть в учебниках истории. Но он никогда не окажется там. Или окажется как преступник.

Как Германия может помочь Украине? Остановите этого сукиного сына Путина, помогите беженцам. И отправьте оружие, чтобы мы могли защититься. Я так горжусь нашей страной. У нас прекрасные города, отличные люди. Мы будем продолжать сражаться. И мы победим. Но цена так высока. Много погибших... Мы живем в 2022 году, а не во времена Второй мировой...", – сказал Андрей Воронин.



42-летний Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. С 2010 по 2014 год выступал за московское "Динамо" в котором завершил карьеру.



За свою карьеру Андрей Воронин также успел поиграть за английский "Ливерпуль", немецкие "Байер", "Боруссию М", "Фортуну", "Герту" и "Кельн", "Майнц".

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