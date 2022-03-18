Остановите "экспертов", которые, спрятавшись неизвестно где, начинают свои заунывные песни о том, как нам правильно воевать и вести переговоры с РФ, - Подоляк

Об этом он сказал в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.



Подоляк призвал украинцев быть едиными.



"Единство страны. Когда все друг за друга. Когда нет ничего более целостного, чем Украина. Это же невероятная история, которая шокировала мир и доказала, что мы – крутая нация. Просьба. Остановите "экспертов", которые, спрятавшись неизвестно где, начинают свои заунывные песни о том, как нам правильно воевать, как правильно вести переговоры. Мы знаем, что делаем. И мы исправим все их ошибки", - сказал советник ОП Михаил Подоляк.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну РФ против Украины войной только Владимира Путина, а оскорбления в сторону россиян – недопустимыми, но советник ОП Михаил Подоляк напомнил, что большинство жителей России поддерживает вторжение.