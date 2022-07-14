Остановить врага может только поддержка Запада, но она будет достаточной в случае воплощения рекомендаций по вступлению в ЕС, - Княжицкий
Нардеп Николай Княжицкий считает, что украинские власти должны начать воплощать рекомендации, необходимые для вступления в ЕС сейчас, чтобы Запад помог необходимым оружием быстрее
Об этом он написал в фейсбук .
"О войне. Города, которые бомбят россияне регулярно, являются целью их агрессии. Краматорск, Харьков, Николаев. Это не значит, что они захватят эти города. Но это значит, что хотят захватить. Далее, в случае успеха, будут двигаться дальше. Цель - выгнать украинцев, уничтожить города, заставить артиллерийско-авиационным шквалом отойти нашу армию и захватить. Артиллерии у них много. Мы западным оружием точечно уничтожаем их составы и командные пункты, они своим - накрывают коврово целые города", - отметил он.
Нардеп рассказал, что заводы, производящие артиллерийские снаряды в России, работают в четыре смены. Однако с высокоточным оружием у агрессора сложнее. Не хватает подсанкционной электроники, а значит, эти ракеты перестанут быть точными.
"Остановить врага может только поддержка Запада. А эта поддержка будет достаточной в случае начала воплощения рекомендаций, необходимых для вступления в ЕС. Авторитарной коррумпированной диктатуре помогать не будут", - подчеркнул Княжиицкий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.13
- Актуальное
- Важное