Об этом он написал в фейсбук .

"О войне. Города, которые бомбят россияне регулярно, являются целью их агрессии. Краматорск, Харьков, Николаев. Это не значит, что они захватят эти города. Но это значит, что хотят захватить. Далее, в случае успеха, будут двигаться дальше. Цель - выгнать украинцев, уничтожить города, заставить артиллерийско-авиационным шквалом отойти нашу армию и захватить. Артиллерии у них много. Мы западным оружием точечно уничтожаем их составы и командные пункты, они своим - накрывают коврово целые города", - отметил он.

Нардеп рассказал, что заводы, производящие артиллерийские снаряды в России, работают в четыре смены. Однако с высокоточным оружием у агрессора сложнее. Не хватает подсанкционной электроники, а значит, эти ракеты перестанут быть точными.

"Остановить врага может только поддержка Запада. А эта поддержка будет достаточной в случае начала воплощения рекомендаций, необходимых для вступления в ЕС. Авторитарной коррумпированной диктатуре помогать не будут", - подчеркнул Княжиицкий.

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