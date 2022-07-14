English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная политика Остановить войну из-за давления на Россию: премьер призвал закрыть порты для российских судов и прекратить торговлю со страной-агрессором

Остановить войну из-за давления на Россию: премьер призвал закрыть порты для российских судов и прекратить торговлю со страной-агрессором

14 июля, 2022 четверг
11:25
политика

Шмигаль призвал азиатские страны прекратить торговлю с Россией и закрыть для ее судов порты, чтобы остановить войну в Украине

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время видеообращения к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Корее, пишет Правительственный портал .

"Мы можем остановить эту войну, если все вместе усилим давление на агрессора. Лучший инструмент давления – это санкции. Нужно полное эмбарго на торговлю с россией, закрытие портов для российских судов, полный выход международных компаний с российского рынка", – сказал Шмигаль.

Он подчеркнул, что бизнес с Россией становится токсичным, поскольку дает ресурс для финансирования войны.

"Москва уже была вынуждена по меньшей мере вдвое увеличить расходы на свою армию, поэтому необходимо перерезать денежный поток, который агрессор получает от торговли и налогов иностранных компаний. Это задача для всех демократических стран мира, и мы надеемся, что Республика Корея поддержит такую позицию", – отметил Денис Шмигаль.

  • Напомним, тема Украины будет ключевой во время визита Байдена на Ближний Восток.
    Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Мир
война с Россией
Читайте также:
Генерал Дмитро Марченко
13 июля, 2022 среда
Уничтожение Крымского моста неизбежно, – генерал Марченко
Автор Андрей Коваленко
12 июля, 2022 вторник
Закрытая статистика: имеют ли право украинцы знать всю правду о наших военных потерях?
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
13 июля, 2022 среда
Использование HIMARS против ПВО противника открывает путь авиации ВСУ. Колонка Сергея Згурца
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.86
    Покупка 35.86
    Продажа 36.88
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
14 июля
13:42
Обновлено
Среди погибших ребенок: россияне обстреляли ракетами здание с офисными помещениями в Виннице
13:35
Россияне обстреляли пограничники Сумщины: около 90 "прилетов"
13:28
Лидер партии Шольца считает, что переговоры с РФ возможны, но при определенных условиях
13:05
Обновлено
В Запорожье российские ракеты попали в объект инфраструктуры. 16 человек пострадали
12:57
Наталья Диденко
Контраст температур и жара, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 15 июля
12:56
Вблизи Херсона ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, оккупанты убегают в панике, - Управление стратегических коммуникаций
12:46
В Беларусь прилетел самый большой транспортный самолет России
12:44
Эксклюзив
Оккупанты передислоцировали военную технику в жилые кварталы Мелитополя, - мэр Федоров
12:42
Эксклюзив
Попадание произошло почти в центре города, - депутат Винницкого облсовета Гыжко
12:33
Руководство Госпродпотребслужбы подозревают в растратах почти на 2,5 млн грн государственных средств
12:32
газ
Впервые в Украине: На Черниговщине в газовые сети будут закачивать биогаз
12:30
Эксклюзив
Россияне помогают ВСУ их демилитаризовать: выстреливают снаряды в поле, - военный эксперт Киричевский
12:25
Николай Княжицкий
Остановить врага может только поддержка Запада, но она будет достаточной в случае воплощения рекомендаций по вступлению в ЕС, - Княжицкий
12:24
"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают. А ты бегаешь, как дол...б", - СБУ перехватила разговор оккупантов
12:19
В Украине ликвидировали заместителя командира дивизии российских десантников Кудрина
12:10
Очередной перехват разговоров оккупантов от СБУ: "Нас держат за быдло. По документам мы, оказывается, месяц назад кайфовали в отпуске"
12:02
Эксклюзив
Потеряв нефтяной рынок в Европе, Россия его уже не вернет, – аналитика Золкина
11:52
Samsung
Samsung представил самый быстрый в мире чип графической памяти DRAM
11:17
астероид
Астероид диаметром 88 метров пролетит мимо Земли
11:13
Майя Санду
"Не собираюсь продавать часть страны за дешевый газ": президент Молдовы о подготовке к зиме и контракте с Газпромом
11:11
Здание ПриватБанка
ПриватБанк завершил первое полугодие 2022 года с прибылью, меньшей в 1,8 раза за такой же период прошлого года
11:07
В Шахтерске во время детонации боеприпасов оккупантов исчезли трое российских "волонтеров"
10:59
Премьер-министр Эстонии объявила о своей отставке
10:54
Эксклюзив
С севера Харьковщины враг ведет попытки наступления, – депутат райсовета Ткачук
10:52
доллар
Нацбанк объяснил рост курса доллара паническими настроениями и "карточным туризмом"
10:50
США сообщают об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
10:38
Обновлено
В Днепропетровской области россияне обстреляли лицей и спортивную школу
10:22
Шахтер назначил нового главного тренера
10:18
Силы РФ на Донбассе за последние дни не продвинулись и могут "потерять импульс", - британская разведка
10:17
Инфографика
Полномасштабная война против Украины: РФ потеряла около 37 870 военных, 1667 танков и 219 самолетов
10:11
Из-за сильного ветра в Греции разбился вертолет, двое погибших
10:10
Эксклюзив
Главными направлениями наступления врага будут Бахмут и Славянск, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
10:08
Эксклюзив
Владимир Цыбулько
Россию трясет, а телевидение рисует благостную картинку, - политолог Цыбулько
09:48
Российская ракета разрушила помещение депо метрополитена в Харькове
09:33
Обновлено
Россияне утром нанесли ракетные удары по Николаеву: повреждены учебные заведения и объект транспортной инфраструктуры
09:31
Нардепам предлагают создать ВСК по контролю использования оружия от западных партнеров
09:29
В Луганской области россияне приобщают пенсионеров к разбору завалов
09:11
Оккупанты 12 раз в сутки обстреляли города и села на границе Луганщины и Донетчины
09:08
Инфографика
доллар
Курс валют: сколько стоят доллар и евро 14 июля
08:54
Второго фронта со стороны Приднестровья не будет - ситуация в области контролируемая, - представитель Одесской ОВА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV