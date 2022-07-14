Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время видеообращения к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Корее, пишет Правительственный портал .

"Мы можем остановить эту войну, если все вместе усилим давление на агрессора. Лучший инструмент давления – это санкции. Нужно полное эмбарго на торговлю с россией, закрытие портов для российских судов, полный выход международных компаний с российского рынка", – сказал Шмигаль.

Он подчеркнул, что бизнес с Россией становится токсичным, поскольку дает ресурс для финансирования войны.

"Москва уже была вынуждена по меньшей мере вдвое увеличить расходы на свою армию, поэтому необходимо перерезать денежный поток, который агрессор получает от торговли и налогов иностранных компаний. Это задача для всех демократических стран мира, и мы надеемся, что Республика Корея поддержит такую позицию", – отметил Денис Шмигаль.