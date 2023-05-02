"Остановить схемы на миллиарды гривен": НАБУ и Минцифры заключили меморандум о сотрудничестве
Министерство цифровой трансформации и Национальное антикоррупционное бюро подписали меморандум о сотрудничестве
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
"Цифровизация останавливает схемы на миллиарды гривен. Потенциальный антикоррупционный и экономический эффект от онлайн-услуг за два года - 48 млрд грн. Только строительные услуги экономят государству 11,2 млрд грн ежегодно. Цифровые больничные - 4 млрд грн", - написал Федоров.
В Минцифре подчеркнули, что меморандум с НАБУ поможет сэкономить государству еще больше и ускорит цифровизацию государственных услуг.
Приоритетными являются антикоррупционные проекты еВосстановление, еАкциз, автоматизация услуг для моряков и растаможка в "Дии".
Кроме этого, сотрудничество в рамках меморандума предполагает мониторинг закупок беспилотников.
"Онлайн-доступ к аналитике закупок, заключению контрактов и поставке беспилотников позволит обеспечивать военных дронами прозрачно", - добавили в ведомстве.
Также Минцифры поможет НАБУ внедрять современные ІТ-инструменты, технологии искусственного интеллекта для более эффективной работы антикоррупционного бюро.
Пресс-служба НАБУ добавила, что задачей меморандума является "выявление возможных коррупционных рисков при переводе публичных услуг в электронную форму, введение современных ІТ-инструментов для повышения эффективности следственных действий, обмен информацией о возможных правонарушениях, мониторинг закупок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд сил безопасност и обороны Украины".
- Напомним, 27 апреля Минцифры Украины подписали меморандум с министерством цифровизации Японии, начав диджитал-сотрудничество, в том числе в сфере киберзащиты, ІТ и цифровых решений.
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