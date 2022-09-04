Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Идет борьба за территории. Эта борьба приобрела характер, который приближается к метафизическому. Я надеюсь, что у России не хватит сил продолжать борьбу. Пройдет не менее 50-70 лет, прежде чем в России появятся поколения, которые будут относиться к Украине, как к Польше или в Финляндии. А может, так и никогда не произойдет. Россияне отступятся только тогда, когда у них не хватит сил", - отметил Портников.

Журналист также добавил, что нужно бороться за вступление Украины в НАТО.

"Если мы не получаем реальной безопасности от США и других стран, имеющих ядерное оружие – войны будут повторяться до того момента, пока один из субъектов не перестанет существовать – либо Украина, либо РФ в шовинистическом виде. Остановить россиян может только возможность обмена ядерными ударами стратегического характера. То есть если они будут знать, что их нападение на Украину может привести к обмену стратегическими ударами с ядерным оружием из США. Никаких других ограничений для РФ не существует", - подчеркнул Портников.

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